¿Sabías que el miércoles 20 de agosto también es feriado?: Esta es la razón

16 ag. 2025 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer viernes 15 de agosto se celebró la Asunción de la Virgen, feriado religioso que trajo consigo un nuevo fin de semana largo. Sin embargo, este no es el único festivo de agosto, mes que, de hecho, tiene dos días de descanso a su haber.

Y es que si bien la mayoría de los chilenos ya se encuentra esperando los tan ansiados 18 y 19 de septiembre, que celebran las Fiestas Patrias, la verdad es que aún queda un próximo feriado en agosto, el cual es un poco desconocido.

Se trata del feriado del 20 de agosto. Eso sí, esta fecha es válida como feriado únicamente para ciertas comunas de país.

¿Por qué es feriado el 20 de agosto?

La razón por la que el 20 de agosto es feriado en ciertas comunas del país se debe a que durante ese día se conmemora el natalicio de Bernardo O'Higgins, prócer de la patria.

Esta fecha se celebra como feriado anualmente por las comunas de Chillán y Chillán Viejo, ya que es el lugar donde nació el llamado "Padre de la Patria".

De cualquier forma, el feriado del 20 de agosto no se considera como irrenunciable, por lo que el comercio, en esas dos comunas, funcionará con normalidad.

Todo sobre Feriados