Feriado del 17 de septiembre: Estos son los pasos que faltan para que sea aprobado el proyecto

14 ag. 2025 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

Luego que la diputada Camila Musante (IND. - PPD) presentara un proyecto de ley que busca declarar como feriado el miércoles 17 de septiembre, con el fin de extender a cinco días la celebración de Fiestas Patrias, la iniciativa actualmente se encuentra a la espera del próximo paso para su tramitación.

Cabe destacar que la parlamentaria propone modificar la Ley 19.973, que estableció como feriado el 17 de septiembre de 2004, durante la administración de Ricardo Lagos Escobar. Ahora se plantea cambiar "el guarismo 2004, por el guarismo 2025".

Debido a que solo quedan cuatro semanas para Fiestas Patrias, la legisladora hizo un llamado al Gobierno a apoyar el proyecto. Es importante precisar que solo el Ejecutivo puede ponerle urgencia a las iniciativas para que su tramitación en el Congreso se acelere.

"Esperamos que el proyecto sea recogido de buena manera por el Gobierno. Sabemos que propuestas así dependen de un informe financiero del Ministerio de Hacienda, pero invitamos a otros ministerios a sumarse", declaró Musante a Meganoticias.

¿Cuál es el paso que viene?

Primera tramitación

A inicio de cada sesión en la Sala de la Cámara de Diputados, se da cuenta del ingreso de los proyectos de ley que han sido presentados por los parlamentarios. En la instancia, la iniciativa se envía a una o más comisiones para que sea analizada en sus aspectos generales por diputados especializados en la materia.

Este proyecto, considerando sus características, debería ser estudiado en detalle por la comisión de Hacienda y de Economía. Una vez analizado en forma general, la comisión informa de sus conclusiones a la Cámara, la que discute y decide si aprueba o rechaza la idea de legislar en general.

Si se rechaza, su tramitación no continúa y no puede volver a presentarse hasta dentro de un año. Por el contrario, si se aprueba, es enviada nuevamente a la comisión para que la estudie en sus aspectos particulares.

Así, se elabora un segundo informe que es entregado a la Cámara. Con él, se procede a la discusión particular en Sala. Si se aprueba, pasa al segundo trámite legislativo en la Cámara Revisora, en este caso, el Senado.

Segunda tramitación

Esta etapa no varía en comparación a la primera. El proyecto también se estudia en comisiones y se vota en Sala, tanto en forma general como en particular, revisando todo el articulado.

Si la iniciativa se aprueba en su totalidad, se envía al Presidente de la República para su promulgación y así se convierta en ley.

En cambio, si el Senado modifica el proyecto, este es devuelto a la Cámara de Diputados para la consideración de estas enmiendas, con miras a que se aprueben los cambios. Si los aprueba, la iniciativa es enviada al Mandatario para su promulgación.

Comisión Mixta

En caso de que las modificaciones del Senado sean rechazadas por la Cámara de Diputados, entonces esta, junto al Senado, deben generar un texto nuevo en una Comisión Mixta.

Si aquí no se produce acuerdo o si alguna de las Cámaras rechaza la propuesta, el Presidente de la República puede solicitar a la Cámara Baja que considere nuevamente el proyecto tal como venía aprobado por el Senado.

Por otro lado, si el proyecto es desechado en su totalidad por el Senado en su segundo trámite, también debe ser considerado por una Comisión Mixta, la que tendrá como objetivo proponer una fórmula para resolver el desacuerdo existente.

Si en esta instancia no hay acuerdo o si la propuesta es rechazada en la Cámara Baja, esta puede insistir en su proyecto anterior, a petición del Presidente de la República.

