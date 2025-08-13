¿Fiestas Patrias con un festivo más? Diputada Musante anuncia proyecto que declara feriado el 17 de septiembre

13 ag. 2025 - 13:20 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Camila Musante (Ind- - PPD) es autora de un proyecto de ley que propone declarar como feriado el miércoles 17 de septiembre, jornada previa al inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, las que este año se extenderán por cuatro días.

Específicamente, plantea modificar la Ley 19.973, la que estableció como feriado el 17 de septiembre de 2004, por lo que buscan cambiar "el guarismo 2004, por el guarismo 2025”.

Durante la administración de Ricardo Lagos Escobar, el entonces Presidente promulgó la legislación cuyo primer artículo establecía festivo el 17 de septiembre de 2004. A diferencia de 2025, esa fecha correspondió a un viernes, así que los festejos dieciocheros fueron de solo tres días.

El porqué se debe declarar feriado el 17 de septiembre, según Musante

En su idea ingresada al Congreso Nacional, la parlamentaria señaló "la posibilidad de contar con un día extra de festejos permite la ocurrencia de un sinnúmero de consecuencias positivas para la ciudadanía y también para la economía".

En esa línea, las razones de Musante están íntimamente ligadas al comercio y turismo. A su juicio, con cinco días de festejos incrementará el consumo y provocará una generación de empleos para cubrir una mayor afluencia de personas.

Junto con mencionar un fortalecimiento de los lazos sociales con un día más de descanso, sostuvo que "en los tiempos que corren, debemos dar fomento al turismo y a las actividades de esparcimiento, en donde habrá evidentemente un beneficio directo para la actividad económica asociada al turismo, que tantos réditos le trae a los sectores rurales".

Un mensaje para el Gobierno

En declaraciones a Meganoticias, la diputada independiente envió un recado al Ejecutivo: "Esperamos que el proyecto sea recogido de buena manera por el Gobierno. Sabemos que propuestas así dependen de un informe financiero del Ministerio de Hacienda, pero invitamos a otros ministerios a sumarse".

En cuanto a los efectos económicos de un nuevo festivo en Fiestas Patrias, concluyó que "más que mermar o generar un daño, es potenciar las celebraciones".

Por cierto, el proyecto es para declarar feriado únicamente el 17 de septiembre de 2025 y no correspondería a un festivo irrenunciable, como sí lo son el 18 y 19 del mismo mes.

Todo sobre Feriados