Vuelven las fondas al Estadio Nacional: Anuncian 5 días de celebración con artistas confirmados para Fiestas Patrias

La Municipalidad de Ñuñoa anunció de manera oficial el regreso de las fondas al Parque Estadio Nacional en la comuna de Ñuñoa. Se trata de cinco días de celebración en que los chilenos podrán disfrutar de comida, bailes y connotados artistas nacionales en las Fiestas Patrias.

El evento lleva por nombre "Fonda Corazón de Chile" y se desarrollará entre el 17 y 21 de septiembre, por lo que busca convertirse en la fonda más grande de la Región Metropolitana.

En 2024 se llevó a cabo un evento "dieciochero" en el Estadio Nacional, la "Yein Fonda", creada por el grupo "Los Tres", realizada allí por los 130 años de la comuna de Ñuñoa.

Precios de las entradas

Las entradas están disponibles desde este martes 12 de agosto en Ticketpro (haz clic aquí) y cuentan con valores accesibles, tanto para los vecinos como para quienes quieran asistir desde otros puntos del país.

A continuación, puedes revisar los valores de los tickets para la fonda:

Entrada general: $10.000

Adultos mayores: $5.000

Niños menores de 10 años: Entrada liberada

Los artistas invitados

En el escenario de la fonda se presentarán los siguientes artistas, aunque pronto podrían anunciarse más:

Américo

Garras de Amor

Standly

Tomo Como Rey

BAFONA

Trasnoche Tropical

Los accesos para la fonda en el Estadio Nacional

Los accesos para la fonda serán por Pedro de Valdivia y Maratón, calles que están ubicadas a solo pasos de la estación de Metro Estadio Nacional.

En el marco del desarrollo del evento, se implementará un plan de estacionamientos con parquímetros y cuidadores autorizados. Además, habrá guardias adicionales y todo estará coordinado con Carabineros y el equipo de seguridad de Ñuñoa.

