Aguinaldo Fiestas Patrias sector público: ¿Cuándo se paga?
- Por Sofía Parra
Cada vez falta menos para septiembre, que llega en conjunto a la celebración de Fiestas Patrias. En este sentido, uno de los beneficios que se pagará durante ese mes será el aguinaldo de Fiestas Patrias, es decir, un aporte extra que permitirá aliviar los gastos festivos.
El monto será recibido tanto por los pensionados como por trabajadores del sector público, siendo distinto el monto para cada grupo.
¿Cuándo se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias en el sector público?
En el caso de los trabajadores del sector público, este año se otorgará un depósito de $88.667 para quienes perciban una remuneración líquida igual o inferior a $1.025.622 durante el mes de agosto.
En tanto, quienes perciban una remuneración líquida superior a tal cantidad obtendrán un total de $61.552 como pago de su aguinaldo.
Si bien no se ha oficializado una fecha exacta para la entrega de este beneficio, este es tradicionalmente pagado durante el mes de septiembre, específicamente entre el 18 y el 24 de dicho mes.
No obstante, durante 2024 su pago se adelantó, concretándose al lunes 16, lo que hace pensar que podría darse durante esas fechas este 2025.
Cabe recordar que, para recibir este aporte monetario extra, hay dos requisitos fundamentales, los cuales son ser trabajador del sector público y desempeñar labores en cargos de planta o a contrata al 31 de agosto.
