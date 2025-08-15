Así funcionarán supermercados y malls este feriado de viernes 15 de agosto

15 ag. 2025 - 07:00 hrs.

Uno de los 15 feriados que componen el calendario de este año, es este viernes 15 de agosto, cuando se conmemora la Asunción de la Virgen María, evento que se celebra desde 1915, desde que el Presidente Ramón Barros Luco promulgó una ley que determinaba que este día sería festivo.

Desde entonces, las y los trabajadores aprovechan esta instancia para descansar y disfrutar de un día libre. Además, este año, coincide que justo el día 15 es viernes, por lo que se dará un fin de semana largo.

¿Cómo funcionará el comercio este viernes 15 de agosto?

Pese a ser un día feriado, en que muchos tienen la posibilidad de descansar, este no será irrenunciable, lo que significa que algunos servicios pueden funcionar de manera normal, con sus respectivos horarios, según lo establezca el empleador.

Por lo anterior, el comercio no está obligado a cerrar sus puertas y funcionará normalmente, lo que incluye a supermercados y malls, como así también cines, restaurantes, entre otros.

Por ejemplo, supermercados como Líder, Unimarc y Tottus, dieron a conocer que atenderán de manera normal y mantendrán los horarios en sus locales, además, también funcionarán sus servicios de delivery.

Todos los feriados que restan en 2025

Jueves, 18 de septiembre - Fiestas Patrias ( Irrenunciable ).

). Viernes, 19 de septiembre - Día de las Glorias del Ejército ( Irrenunciable ).

). Domingo, 12 de octubre - Encuentro de Dos Mundos.

Viernes, 31 de octubre - Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Sábado, 01 de noviembre - Día de Todos los Santos.

Domingo, 16 de noviembre - Elecciones Presidenciales y Parlamentarias ( Irrenunciable ).

). Lunes, 08 de diciembre - Inmaculada Concepción.

Domingo, 14 de diciembre - Elecciones Presidenciales (Segunda Vuelta) ( Irrenunciable ) Por Confirmar

) Por Confirmar Jueves, 25 de diciembre - Navidad (Irrenunciable).

