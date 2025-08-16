Carabineros entrega balance de fin de semana largo: 5 personas fallecidas, 143 lesionados y 210 siniestros viales
- Por Sofía Parra
¿Qué pasó?
Este sábado 16 de agosto, Carabineros entregó un balance carretero debido al fin de semana largo que estamos viviendo, a propósito del feriado de la Asunción de la Virgen.
Acorde a la información entregada por la autoridad, se han registrado un total de 210 siniestros viales en todo el territorio nacional.
Como consecuencia de ellos, durante el periodo se han reportado 5 personas fallecidas.Ir a la siguiente nota
Asimismo, se registró un total de 143 lesionados, de los cuales 30 son graves, 16 menos graves y 97 leves.
Con respecto a los controles efectuados durante el periodo de fin de semana largo, Carabineros realizó un total de 6.380 exámenes para la detección de alcohol, logrando en ellos arrestar un total de 39 conductores en estado de ebriedad y 13 conduciendo bajo la influencia del alcohol.
Finalmente, la autoridad efectuó 57 controles narcotest, procediendo a la detención de 15 conductores.
Notas relacionadas
- "Tenemos cárceles de los 90 para crímenes de 2025": Exdirector de Gendarmería sobre fuga de reos de penal de Valparaíso
- Neumático reventó y cabina se incendió: Conductor de camión pierde la vida en trágico accidente en Ruta 5
- Carabinero de franco disparó a dos personas en discoteca de San Bernardo: ¿Qué se sabe del hecho?