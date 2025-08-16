Carabineros entrega balance de fin de semana largo: 5 personas fallecidas, 143 lesionados y 210 siniestros viales

16 ag. 2025 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 16 de agosto, Carabineros entregó un balance carretero debido al fin de semana largo que estamos viviendo, a propósito del feriado de la Asunción de la Virgen.

Acorde a la información entregada por la autoridad, se han registrado un total de 210 siniestros viales en todo el territorio nacional.

Como consecuencia de ellos, durante el periodo se han reportado 5 personas fallecidas.

Asimismo, se registró un total de 143 lesionados, de los cuales 30 son graves, 16 menos graves y 97 leves.

Con respecto a los controles efectuados durante el periodo de fin de semana largo, Carabineros realizó un total de 6.380 exámenes para la detección de alcohol, logrando en ellos arrestar un total de 39 conductores en estado de ebriedad y 13 conduciendo bajo la influencia del alcohol.

Finalmente, la autoridad efectuó 57 controles narcotest, procediendo a la detención de 15 conductores.