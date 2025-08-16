Fiestas Patrias: ¿Cuántos días de celebraciones serán?

16 ag. 2025 - 12:00 hrs.

Después de este feriado del 15 de agosto, en que se celebra la Asunción de la Virgen María, no habrá más festivos hasta septiembre, es decir, hasta las Fiestas Patrias.

De este modo, comienza la cuenta regresiva para la conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno, en que se festejan 215 años desde este hito en la historia de Chile.

¿Cuántos días de celebración de Fiestas Patrias serán este 2025?

A diferencia del año pasado en que hubo cinco días de descanso (considerando fin de semana), este 2025, las Fiestas Patrias tendrán menos jornadas de celebración.

En concreto, serán en total cuatro días de celebración, es decir, el jueves 18 y viernes 19 de septiembre, ambos son considerados como feriados irrenunciables. A esto se le suma sábado y domingo, lo que permitirá que sea un fin de semana largo.

Cabe mencionar que la diputada Camila Musante (Ind- - PPD), presentó un proyecto de ley que propone declarar como feriado el miércoles 17 de septiembre.

Específicamente, plantea modificar la Ley 19.973, la que estableció como feriado el 17 de septiembre de 2004, por lo que buscan cambiar "el guarismo 2004, por el guarismo 2025".

Además, al ser el 18 y 19 de septiembre días feriados irrenunciables, hay que considerar que el comercio no tendrá su horario habitual, ya que la Ley 19.973 establece cuáles son los recintos comerciales que pueden funcionar durante los feriados irrenunciables.

En concreto, durante un feriado irrenunciable pueden operar:

Clubes.

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.

Establecimiento de venta de combustibles (bencineras).

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociada a establecimientos de venta de combustibles.

Locales atendidos por sus propios dueños, como almacenes.

