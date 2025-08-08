Temblor se percibe en la zona norte: Esta es la magnitud y el epicentro del sismo

08 ag. 2025 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,2 se registró durante la tarde de este viernes en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 14:02 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 75 kilómetros al sureste de Socaire, a 201 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

