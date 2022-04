"Fue una imprudencia": Joven que cayó de un bus será sepultada este martes y familiares exigen justicia

26 abr. 2022 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes será el funeral de Victoria San Martín Godoy, la joven que murió tras caer de un bus en movimiento en Concepción, región del Biobío. Por este hecho, sus familiares y cercanos piden justicia, ya que creen que fue una "imprudencia" de parte del conductor.

¿Qué dijo la familia?

Victoria estuvo apenas un día internada en la UCI del Hospital Regional de Concepción. Fracturas en el cráneo producto de la fuerte caída, derivaron en su muerte, la cual fue confirmada el sábado pasado.

"La responsabilidad de los hechos los tiene el conductor. Tiene que hacerse justicia. Fue una imprudencia", mencionaron familiares y vecinos, exigiendo que Richard Gatica Yáñez (65 años), identificado como quien manejaba el bus aquel día, pague por la muerte de la joven.

En un primer momento, el conductor fue detenido y formalizado por cuasidelito de lesiones graves. Sin embargo, tras la muerte de Victoria, se deberá reformalizar, pasando a ser cuasidelito de homicidio por petición de la Fiscalía.

Conductor pidió perdón

Richard Gatica Yáñez, de 65 años, admitió que abrió la puerta de la máquina cuando todavía se encontraba en movimiento. En la misma oportunidad, le pidió perdón a los padres de Victoria.

"Primero, voy a pedirle a los padres de la niña, que me disculpen, me perdonen. El dolor no se los puedo sanar, pero yo sí tengo mucha fe en Dios. No fue mi intención, lo que pasa es que el sistema de locomoción es así, pregúntele a cualquier chofer, entonces uno se anticipa", aclaró el hombre.

Gatica entregó detalles de lo sucedido: "Yo vengo en el recorrido y la niña me pide que le pare en la vuelta. Eso no es paradero, pero uno por voluntad para. Uno trabaja en automático y en ese momento yo empiezo abrir la puerta, pero estoy mirando hacia la izquierda a ver si viene un vehículo, porque voy girando hacia la izquierda, entonces perdí el norte de la niña".

"Solamente cuando un caballero me dice 'pare, pare, pare' yo miré el espejo y vi a la niña tirada en el suelo", recordó.

¿Quién era Victoria?

Victoria San Martín Godoy, era una estudiante de gastronomía de 23 años, proveniente de Huépil, Tucapel, quien falleció este sábado en el Hospital de Concepción luego de haber caído desde una micro en movimiento.

Los familiares de Victoria son los que más lamentan la muerte de la joven. El primo de la estudiante, Luciano Salazar, asegura que su fallecimiento “deja un vacío muy grande en la familia. Ella era una persona que no se puede reemplazar".

Nicole Fuentes, ingeniera y amiga de la joven, cuenta que pese a que no le gustaba tanto estudiar, era “muy trabajadora, se las rebuscaba: trabajaba atendiendo una botillería en la semana” y luego en la semana se dedicaba a la venta de ceviches.

Victoria, según ella, “era muy risueña, conversadora y sociable. Le gustaba dar consejos a sus amigos. Sobresalía por su personalidad extrovertida. Era el centro de atención donde fuera”.