"Pido perdón a los padres": Chofer de micro desde donde cayó joven que murió admite que abrió la puerta en movimiento

25 abr. 2022 - 17:38 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor del microbús de Concepción del cual cayó una joven de 23 años, quien finalmente falleció el pasado sábado, se refirió a la situación que provocó la muerte de Victoria San Martín Godoy.

Richard Gatica Yáñez, de 65 años, admitió que abrió la puerta de la máquina cuando todavía se encontraba en movimiento y le pidió perdón a los padres de la estudiante de gastronomía.

¿Qué dijo el conductor?

"Primero, voy a pedirle a los padres de la niña, que me disculpen, me perdonen. El dolor no se los puedo sanar, pero yo sí tengo mucha fe en Dios. No fue mi intención, lo que pasa es que el sistema de locomoción es así, pregúntele a cualquier chofer, entonces uno se anticipa", señaló el hombre.

Luego contó: "Yo vengo en el recorrido y la niña me pide que le paré en la vueltecita. Eso no es paradero, pero uno por voluntad le para. Pero uno trabaja en automático y en ese momento yo empiezo abrir la puerta, pero estoy mirando hacia la izquierda a ver si viene un vehículo, porque voy girando hacia la izquierda, entonces perdí el norte de la niña".

"Solamente cuando un caballero me dice 'pare, pare, pare' yo miré el espejo y vi a la niña tirada en el suelo", recordó.

"Iba en movimiento"

Richard Gatica recordó: "Cuando ella me habló venía en el segundo asiento, venía sentada. Obviamente, yo la vi allá. Después empiezo a girar y abrir automáticamente la puerta. Ahí abrí la puerta, no venía con la puerta abierta... Iba en movimiento".

"Nunca vi que la niña estaba al lado, porque perdí el norte. Si veo que está al lado, yo paro o cierro la puerta", aseguró.

El conductor afirmó que esto se trata de una práctica que se suele utilizar para ganar tiempo. "Mi intención es siempre hacer el servicio, porque uno trabaja con el tiempo. Tenemos como diez relojes y en todos los relojes tenemos que ir manteniendo la frecuencia. El sistema de locomoción es así, te exigen mantener la frecuencia", sostuvo.

"No tengo porque estar mintiendo"

Gatica volvió a reiterar las disculpas a los padres de Victoria y expresó: "Cómo voy a tener una intención así...".

"Estoy consciente de que yo al girar abrí la puerta, porque uno trabaja así. Ese fue mi error", admitió.

"Lo reconozco, no tengo por qué estar mintiendo. Tengo mucha fe en Dios y sé que él está mirando todo, y lo único es que les pido perdón a los padres", añadió.

"Soy de las personas que trabaja pausadamente"

"Después de esto no podía estar tranquilo, mi familia tampoco. Yo también tengo hijos, no le puedo pagar ese dolor a esas personas, a los padres. Jamás en mi vida me ha pasado nada, nunca he tenido un problema, en esta empresa llevó como 23 años, nunca jamás, un choque, atropellos menos", manifestó el hombre.

El conductor indicó angustiado que "soy de las personas que trabaja pausadamente, pero el sistema te lleva y eso es la locomoción. Yo no soy chofer, yo estudié en la Escuela de Artesanos Navales, soy de la Armada, soy respetuoso, soy educado y jamás he tenido problemas en la vida. Mis papeles son intachables, porque soy correcto para mis cosas".

"Soy el único que sustenta mi hogar. Tengo tres niños, uno lo tengo enfermo y los otros dos estudiando, de 17 y 14 años. Tengo 65, tengo que seguir trabajando, porque la pensión que voy a tener son $140 mil", señaló.

El caso

La caída de Victoria ocurrió a eso de las 17:00 horas del pasado viernes en el sector de Lomas de San Sebastián, donde el microbús realizó un viraje hacia la izquierda en Avenida Andalién.

Fue en esas circunstancias que la joven perdió el equilibrio y cayó por la puerta delantera al exterior, golpeándose la cabeza con el pavimento.

En tanto, Gatica fue formalizado por cuasidelito de lesiones graves, quedando con arraigo nacional y firma mensual ante Carabineros. Sin embargo, desde la Fiscalía advirtieron que la muerte de la joven plantea un nuevo escenario judicial.

"En lo procesal, esto implica que se solicitará al Juzgado de Garantía penquista que programe para los próximos días y cite al imputado, para ser reformalizado por cuasidelito de homicidio", sostuvo el Ministerio Público.