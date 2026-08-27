Golpe al patrimonio de España: Roban uno de los mayores tesoros de la Edad de Bronce de Europa

27 ag. 2026 - 11:34 hrs.

El robo del Tesoro de Villena, uno de los conjuntos arqueológicos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa, mantiene en alerta a las autoridades españolas. El histórico conjunto desapareció durante la madrugada de este jueves desde el lugar donde era custodiado, en un hecho que ya genera preocupación por el destino de sus piezas.

El tesoro fue descubierto en 1963 y está compuesto por 59 objetos que reúnen 66 piezas individuales, con un peso total cercano a los 10 kilos. La gran mayoría corresponde a objetos elaborados en oro, entre ellos cuencos, brazaletes y otros elementos de gran valor arqueológico e histórico.

De acuerdo con los antecedentes conocidos tras el robo, los delincuentes se llevaron prácticamente todo el conjunto. Entre las piezas que permanecieron se encuentran tres vasijas de plata y un brazalete, además de parte de los adornos de un bastón. De las cuatro coronas, solo quedó una, mientras que el tesorillo y la arracada permanecieron intactos.

¿Qué piezas forman el Tesoro de Villena?

El conjunto está integrado principalmente por piezas de oro. Entre ellas destacan 11 cuencos y 28 brazaletes, además de otros recipientes y objetos ornamentales.

El tesoro también incluye tres recipientes de plata, un botón de ámbar y oro y dos objetos fabricados en hierro. En total, las piezas alcanzan un peso aproximado de 10 kilos, convirtiendo al hallazgo en uno de los mayores conjuntos de metales preciosos conocidos de la Edad de Bronce europea.

Su importancia, sin embargo, no se explica solamente por la cantidad de oro. La diversidad de materiales y objetos permite conocer aspectos de las sociedades que habitaron la península ibérica durante ese período, hace miles de años.

Un hallazgo que comenzó con un supuesto "cojinete de camión"

La historia del Tesoro de Villena comenzó de manera completamente casual. En octubre de 1963, un trabajador llamado Francisco García Arnedo encontró un brazalete entre la tierra extraída de la Rambla del Panadero, en la sierra del Morrón.

En un primer momento, nadie identificó la pieza como una joya antigua. De hecho, se pensó que podía tratarse de una pieza perteneciente al motor de un camión. El capataz de la obra, Ángel Tomás, decidió dejarla expuesta a la espera de que alguien pudiera identificarla.

Las dudas llevaron la pieza hasta el joyero local Carlos Miguel Esquembre, quien recurrió al entonces director del Museo Arqueológico Municipal, el arqueólogo José María Soler.

El descubrimiento de 59 objetos de casi 10 kilos

La intervención de Soler permitió iniciar nuevas excavaciones en la zona donde había aparecido el brazalete. Tras varios días de trabajos, el 1 de diciembre de 1963 se produjo el hallazgo que cambiaría para siempre la historia arqueológica de Villena.

En una vasija enterrada en el lecho de una rambla apareció un conjunto formado por 59 objetos de oro, plata, hierro y ámbar, con un peso cercano a los 10 kilos.

Más de seis décadas después de aquel descubrimiento, el Tesoro de Villena vuelve a ocupar los titulares, esta vez por la desaparición de buena parte de sus piezas. Las autoridades trabajan para esclarecer el robo y determinar el paradero de uno de los conjuntos arqueológicos más extraordinarios de la Edad de Bronce en Europa.