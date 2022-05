Su mamá hace dos pasteles y mucha comida, pero nadie asiste a su fiesta de 18 años: "En serio duele"

21 may. 2022 - 11:00 hrs.

Una joven mexicana, identificada en Facebook como Doli Pocket, quedó profundamente triste y decepcionada al verse sola en su fiesta de cumpleaños. Para celebrar sus 18 años invitó a varios de sus “amigos”, pero nadie asistió.

Su mamá se esmeró para agradar a los invitados, así que preparó dos pasteles, hizo varias pizzas y decoró con globos y cintas en tono rosado brillante un espacio de la casa en Ciudad de México.

Para desahogarse, Doli Pocket contó la historia en sus redes sociales. “Hoy fue mi cumpleaños y literal lo estuve anunciando desde días y semanas atrás, pero solo vino mi novio que me alegró el día, pero invité a varios amigos cercanos según yo, pero absolutamente ninguno apareció”, escribió.

"En serio duele (...) me siento horrible por no ser suficiente para ser amiga de alguien", publicó la joven huérfana de padre sobre su fiesta de cumpleaños.

Usuarios de redes sociales celebraron con Doli Pocket

La publicación se viralizó en poco tiempo y la cumpleañera recibió cientos de felicitaciones y mensajes de aliento a través sus redes sociales, comentó El Heraldo.

“Yo si quiero ser tu amigo y aunque en persona no te conozco, se ve que eres linda. Te mando un abrazo con mucho cariño”, escribió un usuario en Instagram.

“Jovencita, muchas felicidades y sabes yo qué digo?... Solo están las personas que tienen que estar, y esas dos personas son las que te aman de verdad, es que a celebrar tu vida”, se lee en otro de los comentarios.

"Hola, realmente quiero agradecer a todas las personas que me han enviado mensajes de apoyo y cariño, los estoy intentando responder todos y en serio no tengo palabras para agradecer o recompensar lo que me han hecho sentir en estas últimas horas, de verdad infinitas gracias", escribió Doli Pocket al día siguiente en agradecimiento.

También, la joven estudiante publicó un Tiktok en el que hace muecas, al ritmo de la canción "Gangnam Style" de PSY, con el mensaje “yo desahogándome por mi cumpleaños en un grupo de confianza, me hago viral y salgo en noticias de otros estados”.

Agradecida con su mamá

En una publicación de Instagram, Doli Pocket agradeció a su madre por apoyarla a superar la depresión. “Gracias por ser mi mejor amiga y la mamá más maravillosa que pude haber tenido en esta vida (...) también me apoyas y sostienes en cada paso en mi camino contra la depresión (...) gracias a ti sigo viva”.

En sus historias, la cumpleañera contó de su verdadero nombre: Aura Camila Hernández García, quien a los 15 años consideró como su mayor miedo la soledad y el fracaso.

Allí confesó que sus pasatiempos favoritos eran dibujar y escuchar música y que soñaba con “llegar a ser plena física, mental y económicamente”.