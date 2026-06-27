Colombia: Presidente Petro asegura que no será un "obstáculo" para el cambio de gobierno tras triunfo de De la Espriella
- Por Francisca Mieres | Aton
¿Qué pasó?
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este sábado que su Gobierno está listo para iniciar un proceso de transición "ordenado y transparente" y "no ser un obstáculo" con el mandatario electo, Abelardo de la Espriella.
Petro ratificó que su posición "no va a ser un impedimento para el cambio de gobierno" tras la victoria del candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, y que su Gobierno está "listo para el desarrollo del empalme".
De esta manera, reconoció que, pese a su opinión negativa sobre el proceso electoral, en la que ha alegado injerencia extranjera, sus diferencias no serán un obstáculo para la transmisión de mando.
Finalmente, Petro ha extendido una invitación formal al equipo de De la Espriella para llevar a cabo un ejercicio de transición que sea "ágil y útil", fundamentado en la transparencia y, sobre todo, desarrollado dentro del marco del fortalecimiento de la constitucionalidad colombiana.
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