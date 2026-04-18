"Reparto la fruta cuando me da la gana": lío por los árboles frutales de un jardín desata reacciones en Reddit

18 abr. 2026 - 12:15 hrs.

Un conflicto vecinal por la recolección de fruta en un jardín privado se volvió viral en Reddit, generando un amplio debate sobre límites, propiedad y convivencia.

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La historia gira en torno a una mujer aficionada a la jardinería, quien durante años ha invertido tiempo, esfuerzo y dinero en cultivar árboles frutales en el jardín delantero de su casa, reseña Martha Stewart.

Según ella misma relata, su espacio suele llamar la atención de los vecinos y transeúntes, quienes con frecuencia le piden frutas. Aunque no tiene problema en compartir, prefiere hacerlo bajo sus propias condiciones: recolectar personalmente los frutos y decidir cuándo y a quién repartirlos.

Esta postura no es casual, de hecho, surge de experiencias previas en las que, al permitir que otros recogieran directamente, regresó a casa y encontró sus árboles completamente vacíos.

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¿Qué produjo el conflicto de la mujer y su espacio?

El conflicto escaló con una familia del vecindario que, tras recibir inicialmente permiso para que su hija tomara fruta en una ocasión, comenzó a hacerlo frecuentemente sin volver a pedir autorización.

En este punto, la mujer aclara que, lejos de tener excedentes sin uso, destina buena parte de su cosecha a hacer conservas y también a donaciones para la escuela de sus hijos y bancos de alimentos.

Pero, la situación llegó a un punto crítico cuando la propietaria confrontó a la familia mientras recolectaban fruta sin permiso: les pidió que, en adelante, solicitaran autorización antes de tomar cualquier cosa, algo que los padres tomaron mal y argumentaron que la fruta “es gratis”, por lo que acusaron a la dueña de ser egoísta.

Un debate viral sobre el derecho de propiedad

La publicación desató cientos de comentarios, en su mayoría apoyando a la jardinera, y es que muchos usuarios coincidieron en que la familia abusó de su amabilidad y subrayaron que el cultivo de árboles frutales implica costos y trabajo constante, por lo que no puede considerarse un recurso “gratuito”.

Además, destacaron la importancia de respetar la propiedad privada y las decisiones de quien produce.

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