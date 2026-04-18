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"Reparto la fruta cuando me da la gana": lío por los árboles frutales de un jardín desata reacciones en Reddit

Un conflicto vecinal por la recolección de fruta en un jardín privado se volvió viral en Reddit, generando un amplio debate sobre límites, propiedad y convivencia.

Pixabay

La historia gira en torno a una mujer aficionada a la jardinería, quien durante años ha invertido tiempo, esfuerzo y dinero en cultivar árboles frutales en el jardín delantero de su casa, reseña Martha Stewart.

Según ella misma relata, su espacio suele llamar la atención de los vecinos y transeúntes, quienes con frecuencia le piden frutas. Aunque no tiene problema en compartir, prefiere hacerlo bajo sus propias condiciones: recolectar personalmente los frutos y decidir cuándo y a quién repartirlos.

Esta postura no es casual, de hecho, surge de experiencias previas en las que, al permitir que otros recogieran directamente, regresó a casa y encontró sus árboles completamente vacíos

Árbol de frutas
Pixabay

¿Qué produjo el conflicto de la mujer y su espacio?

El conflicto escaló con una familia del vecindario que, tras recibir inicialmente permiso para que su hija tomara fruta en una ocasión, comenzó a hacerlo frecuentemente sin volver a pedir autorización.

En este punto, la mujer aclara que, lejos de tener excedentes sin uso, destina buena parte de su cosecha a hacer conservas y también a donaciones para la escuela de sus hijos y bancos de alimentos.

Pero, la situación llegó a un punto crítico cuando la propietaria confrontó a la familia mientras recolectaban fruta sin permiso: les pidió que, en adelante, solicitaran autorización antes de tomar cualquier cosa, algo que los padres tomaron mal y argumentaron que la fruta “es gratis”, por lo que acusaron a la dueña de ser egoísta.

Un debate viral sobre el derecho de propiedad

La publicación desató cientos de comentarios, en su mayoría apoyando a la jardinera, y es que muchos usuarios coincidieron en que la familia abusó de su amabilidad y subrayaron que el cultivo de árboles frutales implica costos y trabajo constante, por lo que no puede considerarse un recurso “gratuito”.

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 Además, destacaron la importancia de respetar la propiedad privada y las decisiones de quien produce.

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