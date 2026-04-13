"Por peligro de fuga": Empresaria vinculada al caso Ronaldinho es enviada a prisión tras seis años prófuga

13 abr. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

La empresaria paraguaya Dalia López fue enviada este lunes a prisión preventiva, luego de permanecer seis años prófuga de la justicia en el marco del caso que involucró al exfutbolista Ronaldinho.

La medida fue decretada por el juez Francisco Acevedo, quien argumentó que existe “peligro de fuga” y determinó que López deberá cumplir la cautelar en el penal de mujeres de Emboscada, ubicado a 35 kilómetros de Asunción.

Acusación por documentos falsos

López, de 55 años, está imputada por asociación criminal y por presuntamente haber proporcionado documentos fraudulentos a Ronaldo de Assis Moreira —conocido como Ronaldinho— y a su hermano y representante, Roberto de Assis Moreira.

Según los antecedentes del caso, la empresaria fue quien gestionó la visita del exjugador a Paraguay para participar en un evento benéfico.

Sin embargo, al llegar al país en 2020, Ronaldinho fue detenido tras presentar un pasaporte y una cédula de identidad falsificados.

Detención de Ronaldinho en 2020

A raíz de este hecho, el exfutbolista permaneció cerca de un mes recluido en la cárcel de la Agrupación Especializada de la Policía de Asunción.

Posteriormente, tanto él como su hermano debieron pagar una fianza de 1,6 millones de dólares para acceder a arresto domiciliario, el cual cumplieron en un hotel de la capital paraguaya hasta obtener su libertad.

Por este caso, hasta ahora han sido imputadas 18 personas, en una investigación que continúa generando repercusiones judiciales años después del hecho.

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