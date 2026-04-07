La Casa Blanca desmiente que contemple utilizar armas nucleares en Irán

07 abr. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

La Casa Blanca negó este martes que contemple utilizar armas nucleares contra Irán, después de unas declaraciones del vicepresidente JD Vance en Budapest que fueron interpretadas en ese sentido.

Vance dijo en un discurso en Budapest, donde se encuentra de visita oficial, que las fuerzas estadounidenses tienen armas que "hasta ahora no han decidido usar" en Irán.

"Literalmente nada de lo que @VP dijo 'da a entender' eso, absolutos bufones", reaccionó la Casa Blanca, ante comentarios publicados en una cuenta vinculada a la ex candidata demócrata Kamala Harris.

Advertencias de Trump elevan la tensión

El escenario se da tras una serie de amenazas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió sobre posibles ataques contra Irán si no se cumplen ciertas exigencias, como la reapertura del estrecho de Ormuz.

En ese contexto, el mandatario afirmó que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá".

"Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", añadió.

Todo sobre Guerra en Irán