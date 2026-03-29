Petrolero ruso se acerca a Cuba a pesar del bloqueo de EEUU: Sería el primer cargamento de crudo en llegar a la isla desde enero

29 mar. 2026 - 21:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un petrolero ruso sometido a sanciones estadounidenses tiene previsto llegar a Cuba el martes, a pesar de un bloqueo de facto del combustible impuesto por Estados Unidos a la isla, que sufre una grave escasez de energía.

Petrolero ruso avanza hacia Cuba

El Anatoly Kolodkin, que transporta 730.000 barriles de crudo, avanzaba el noreste de Cuba el domingo, de acuerdo con el rastreador marítimo MarineTraffic.

El petrolero, que navega a 12 nudos, tiene ahora prevista su llegada al puerto occidental de Matanzas el martes. Anteriormente, se esperaba que llegara el lunes.

Sería el primer cargamento de petróleo que llega a la isla desde enero y aportaría un alivio temporal a un país de 9,6 millones de habitantes que atraviesa una crisis energética y económica cada vez más profunda.

La isla comunista perdió a su principal aliado regional y proveedor de petróleo en enero, Venezuela, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro.

Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba e incluso ha sugerido la posibilidad de "tomar" la isla. De hecho, renovó sus amenazas el viernes, al afirmar que "Cuba es la siguiente" en un foro de inversión en Miami.

EEUU habría permitido avance del buque

Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Austin, en Texas, expresó su sorpresa de que Estados Unidos no intentara interceptar el buque cisterna ruso antes de que se acercara tanto a Cuba.

"Creo que, a estas alturas, las probabilidades de que Estados Unidos intente detenerlo han desaparecido prácticamente", declaró Piñón a la agencia AFP, antes de agregar que una vez que el buque ingrese en aguas cubanas "será casi imposible que el gobierno estadounidense lo detenga".

Citando a un funcionario estadounidense anónimo informado del asunto, The New York Times señaló que la Guardia Costera de Estados Unidos permitió el avance del petrolero a Cuba. La Guardia Costera estadounidense no respondió a una solicitud de comentarios de la AFP.

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