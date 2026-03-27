¿Para qué sirve envolver tus tarjetas bancarias en papel aluminio? El truco que busca evitar fraudes

27 mar. 2026 - 18:15 hrs.

En el último tiempo comenzó a viralizarse un curioso método que ha llamado la atención de miles de usuarios en redes: envolver las tarjetas de crédito o débito en papel aluminio.

Aunque a simple vista puede parecer una práctica extraña o incluso innecesaria, lo cierto es que cada vez más personas aseguran que podría ayudar a proteger su dinero, en especial ante los fraudes con tecnologías de pago sin contacto.

¿Por qué sirve envolver las tarjetas bancarias con papel aluminio?

En los últimos años, muchos delincuentes han utilizado el 'skimming' inalámbrico, un tipo de fraude que usa dispositivos lectores capaces de interceptar la señal de una tarjeta sin necesidad de que exista contacto directo.

Esto es más habitual en lugares concurridos, como el transporte público, aeropuertos, paraderos o centros comerciales, pues los ciberdelincuentes pueden acercarse a una persona y robarle información de la tarjeta, como su número o código de seguridad.

Por ello, al envolver una tarjeta con papel aluminio, se crea una suerte de barrera conocida como "jaula de Faraday", un principio físico que impide que las señales externas ingresen o que las internas sean detectadas, según publicó Infobae.

También puede servir el uso de billeteras gruesas o fundas con tecnología de bloqueo de sistemas de identificación por radiofrecuencia.

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