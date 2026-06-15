FIFA cierra investigación y no sancionará a árbitro acusado de gesto supremacista en el Mundial

15 jun. 2026 - 19:30 hrs.

La FIFA informó este lunes que no sancionará al árbitro asistente de VAR Shaun Evans, luego de investigar un supuesto gesto vinculado al supremacismo blanco realizado durante la previa del partido entre Alemania y Curazao en el Mundial 2026.

Según explicó el organismo en un comunicado, "no ha encontrado ninguna prueba de infracción del Código Disciplinario de la FIFA", por lo que dio por cerrado el caso.

Gesto asociado al "Poder Blanco"

La polémica surgió tras la difusión de imágenes de la sala del VAR durante la transmisión televisiva del encuentro, donde se observó al colegiado australiano realizando un movimiento con la mano que fue interpretado por algunos usuarios como el símbolo "OK".

Dicho gesto ha sido asociado por grupos supremacistas blancos a la expresión "White Power" (Poder Blanco), lo que provocó críticas y acusaciones contra el árbitro en redes sociales.

Su gesto habría sido de manera inconsciente

Para adoptar su decisión, la FIFA también consideró la declaración entregada por Evans, quien negó haber realizado intencionalmente cualquier gesto con contenido ideológico.

"No hice intencionadamente ningún gesto o símbolo con la mano para comunicar un mensaje, afiliación, juego o creencia de ningún tipo", afirmó el árbitro.

Además, sostuvo que el movimiento pudo corresponder a un acto involuntario. "La única explicación que puedo ofrecer es que el movimiento fue un tic involuntario, subconsciente, y en ese momento yo no era consciente de haberlo hecho", señaló.

"Entiendo cómo se ha interpretado el gesto y lo lamento; sin embargo, quiero ser muy claro y decir categóricamente que no hice consciente ni deliberadamente el símbolo con la mano que se ha sugerido", agregó.

Tras revisar los antecedentes, la FIFA concluyó que no existen elementos para acreditar una falta disciplinaria y descartó cualquier sanción contra el árbitro australiano.