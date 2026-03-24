Gago valora su estreno con Universidad de Chile pese a derrota frente a Unión La Calera

24 mar. 2026 - 22:00 hrs.

Fernando Gago se mostró satisfecho con la actuación de Universidad de Chile pese a la derrota por 1-0 ante Unión La Calera por la Copa de la Liga, partido que marcó el inicio de la era del director técnico argentino al mando del conjunto azul.

El argentino expresó en conferencia de prensa que "el primer tiempo estuvimos bien, generábamos muchas situaciones. Les pedí a los futbolistas que traten de finalizar mucha jugada y así fue. En un error nos convierten el gol y se nos pone el partido cuesta abajo, pero creo que en líneas generales fue un buen partido con lo que queríamos hacer".

En esa misma línea, el estratego planteó que "hubo varias finalizaciones, atacamos por dentro, atacamos por fuera, sabíamos dónde podíamos lastimar al rival y a partir de eso generar el juego que queríamos".

"Pintita" insistió en que "durante todo el primer tiempo generamos situaciones de uno contra uno y generábamos ese remate de media distancia. Por ahí nos faltó el último pase o la finalización. Así y todo hemos llegado a muchos remates. Entonces hay que seguir insistiendo sobre eso".

Además, el ex DT de Boca Juniors lamentó la lesión de Juan Martín Lucero, que se sumó a otros nombres importantes como Charles Aránguiz y Lucas Assadi. "Se va a sentir porque son jugadores importantes y necesitamos de todos. Al plantel se lo dije, necesito de todos los futbolistas para poder entrenar. A partir de eso trabajaremos, independientemente de los nombres que son importantes y que faltan", apuntó.

Por último, Gago subrayó que "trabajaremos semana a semana. A partir de eso se verá reflejado en los partidos muchas veces más. Podemos tener una mejoría como también hay partidos donde por ahí no sale lo que planeamos. Esto es una consecuencia del trabajo".