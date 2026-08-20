¿Quiénes pueden recibir la indemnización sin tope por años de servicio?

20 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Cuando termina una relación laboral, uno de los aspectos que más dudas genera es el pago de la indemnización por años de servicio, ya que este monto puede variar según el tiempo trabajado y las condiciones del contrato.

En Chile, la indemnización legal por años de servicio contempla, como regla general, un límite máximo de 11 años. Sin embargo, existe una situación particular en la que ese tope no se aplica.

¿Quiénes reciben la indemnización sin tope por años de servicio?

La Dirección del Trabajo explica que este beneficio sin límite corresponde a trabajadores que cumplen dos condiciones específicas relacionadas con la fecha de contratación y la vigencia de su contrato.

En concreto, deben haber sido contratados antes del 14 de agosto de 1981 y tener su contrato vigente al 1 de diciembre de 1990.

Pero hay otro requisito: el término de la relación laboral debe producirse por la causal de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo.

Para la mayoría de los trabajadores, la indemnización equivale a 30 días de la última remuneración mensual por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un límite de 330 días (11 años) de remuneración.

La excepción está establecida en el artículo 7° transitorio del Código del Trabajo, que permite que quienes cumplen las condiciones señaladas reciban la indemnización sin ese límite máximo.

Por lo tanto, no se trata de un beneficio disponible para cualquier trabajador con muchos años de antigüedad, sino de una disposición aplicable a quienes cumplen con esas fechas y condiciones específicas.

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