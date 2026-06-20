Bono de $30 mil por hijo que anunció el Gobierno: Esta edad deben tener los menores para recibirlo

20 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Durante su primera cuenta pública, el Presidente José Antonio Kast anunció un bono de $30.000 por hijo. El beneficio se tramita en el Congreso, por lo que aún no tiene fecha exacta de entrega.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que será un beneficio automático, es decir, que no habrá que postular para recibirlo.

¿Qué edad deben tener los hijos de familias que reciban el bono de $30.000 por hijo?

Si bien los requisitos se establecerán cuando el proyecto se apruebe en el Parlamento, lo principal es que las familias que lo reciban tengan hijos menores de edad inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH).

De todos modos, el Gobierno anticipó que los requisitos serán los siguientes:

Pertenecer al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares.

Tener hijos de entre 0 y 13 años inscritos en el RSH.

Este beneficio está pensado para entregarse una sola vez, aunque los detalles definitivos se establecerán en el proyecto de ley que ingresará al Congreso Nacional.

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