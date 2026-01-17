Subsidio de Agua Potable: Por estas razones te lo pueden quitar

17 en. 2026 - 19:00 hrs.

En esta época de verano, el consumo de agua aumenta considerablemente en los hogares chilenos, en parte, porque las personas buscan refrescarse más hidratándose, tomando baños e incluso con el llenado de piscinas para aquellos que pueden tener una en sus hogares.

Lo anterior, implica una alza exponencial en la boleta del suministro de agua para fin de mes, pero hay algunas familias que podrán reducir este costo gracias al Subsidio de Agua Potable.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Subsidio de Agua Potable?

Como casi todos los beneficios estatales, es necesario cumplir con algunos requisitos para ser uno de los acreedores. En el caso del Subsidio de Agua Potable, las condiciones a cumplir son las siguientes:

Vivir permanentemente en un domicilio que corresponda a la municipalidad en la que se solicite el beneficio.

No tener deuda con la empresa sanitaria o de agua potable rural, en caso de que corresponda.

Ser jefe o jefa de hogar de la familia postulante.

Cumplir con el requisito de incapacidad de pago o de carencia.

Tener Registro Social de Hogares (RSH).

En caso de querer presentar una postulación de agrupación colectiva, cada jefa o jefe de familia del colectivo debe postular a través de su municipio.

Cabe tener en consideración que la vivienda que busca recibir el subsidio, debe contar con conexión a la red de agua potable.

¿Por qué razones me pueden quitar el Subsidio de Agua Potable?

También existen causales para que el hogar que haya recibido el subsidio, lo pierda. Según el portal ChileAtiende, los motivos por los que se puede terminar el beneficio son:

Dejar de cumplir alguno de los requisitos.

No pagar por tres meses la parte de la cuenta que le corresponde (la que no cubre el subsidio).

Cambiar de domicilio.

Cumplimiento del plazo legal.

Negar información solicitada por la municipalidad para revisar continuidad del subsidio.

