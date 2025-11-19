Beneficios para personas cuidadoras: ¿Cuáles son los descuentos y promociones a los que pueden acceder?

19 nov. 2025 - 16:00 hrs.

Son una serie de beneficios a los que pueden acceder las personas cuidadoras de terceros que presenten discapacidad o dependencia severa en general. Los cuidadores no solo reciben montos en dinero, sino que también una serie de descuentos en distintos servicios y productos.

Eso sí, para poder acceder a estos beneficios es necesario contar con una credencial oficial que otorga el Estado a través de la Red Chile Cuida.

¿Cuáles son los beneficios disponibles para las personas cuidadoras?

Entre los principales descuentos y beneficios disponibles a nivel nacional se encuentran:

Cruz Verde : 20% de descuento en productos de higiene personal.

: 20% de descuento en productos de higiene personal. Lipigas : 25% de descuento en carga de gas.

: 25% de descuento en carga de gas. Psicólogos x Chile : 10% de descuento en psicoterapia.

: 10% de descuento en psicoterapia. Sofan : curso online gratis de emprendimiento.

: curso online gratis de emprendimiento. Gestión 22 : curso gratuito para cuidadores de personas mayores.

: curso gratuito para cuidadores de personas mayores. Caja de Compensación Los Héroes: devolución mensual del 50% en el pago de cuentas de luz y agua (tope $10.000), siempre que realicen compras mensuales sobre $50.000 con su Cuenta Héroes Prepago (deben estar afiliadas).

Para conocer todas las iniciativas y beneficios disponibles de las empresas patrocinadas por Chile Cuida, puedes ingresar al sitio oficial del programa (ingresa acá) donde encontrarás el listado completo actualizado.

¿Cómo obtener la credencial de persona cuidadora?

Para recibir los beneficios debes contar con una credencial que acredite tu calidad de persona cuidadora. El proceso de solicitud requiere ingresar al sitio web del Registro Social de Hogares (clic aquí), hacer clic en “Ir a mi registro” e iniciar sesión con Clave Única.

Luego selecciona “Inicio”, “Información de tu hogar” e “Información adicional”. Posteriormente, debes seleccionar la opción “Cuidados” y dependiendo del caso, ya sea que cuides a alguien o tengas un familiar que recibe cuidados, elegir la alternativa correspondiente.

Una vez completado el registro en la plataforma, la credencial oficial se entregará en un plazo máximo de 60 días en la municipalidad de tu residencia, donde podrás retirarla presentando tu cédula de identidad.

Todo sobre Beneficios