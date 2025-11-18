Pensión Garantizada Universal: ¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debo estar para recibirla?

18 nov. 2025 - 12:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal es uno de los beneficios más importantes que reciben los adultos mayores. Creado para ayudar a robustecer los montos asociados a la jubilación, hoy los dineros entregados ascienden hasta los $250.000 en ciertos casos.

Esto tras la aprobación de la reforma de pensiones que instruyó el aumento del monto de manera parcelada para llegar a esa cifra. Quienes actualmente reciben esa suma son aquellos que son mayores de 82 años, con el pasar de los años toda la población objetivo percibirá ese monto.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Garantizada Universal y en qué tramo del Registro Social de hogares debo estar para recibirlo?

Para acceder a la Pensión Garantizada Universal es necesario cumplir con algunos requisitos establecidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), entidad encargada de suministrar el beneficio. Entre ellos está la calificación que se debe tener en el Registro Social de Hogares:

Tener 65 años o más de edad.

No integrar el 10% más rico de la población total del país, es decir tener una calificación de hasta el 90% del Registro Social de Hogares

Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile en estos dos casos:

Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad.

Un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse al beneficio de PGU.

Contar con una pensión base menor a $1.048.200 (monto de la pensión superior), determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de PGU.

¿Cuándo subirá el monto de la PGU?

En cuanto al aumento de la PGU, este comenzó a partir de este año, por lo que habrá beneficiarios que podrán recibir un monto superior ahora, mientras que el resto en los próximos años. De este modo, estas son las personas que recibirán el monto aumentado de la PGU (hasta $250.000), según lo establecido por el alza gradual:

Desde el 1 de septiembre de 2026: todos los beneficiarios que a esa fecha tengan 75 o más años edad recibirán una PGU equivalente al anterior grupo (la que será mayor a $250 mil, por el reajuste que se aplica anualmente en febrero por la variación del IPC).

todos los beneficiarios que a esa fecha tengan 75 o más años edad recibirán una PGU equivalente al anterior grupo (la que será mayor a $250 mil, por el reajuste que se aplica anualmente en febrero por la variación del IPC). Desde el 1 de septiembre de 2027: todos los beneficiarios con 65 o más años de edad tendrán la misma PGU que reciben los anteriores dos grupos etarios.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal