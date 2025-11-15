PGU: Esta es la fecha en que subirá para todos a $250 mil

15 nov. 2025 - 15:00 hrs.

Una de las ayudas estatales más importantes es la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que permite cubrir parte de los gastos de las personas que están pensionadas y que, en cada cierto periodo de tiempo, va subiendo su monto.

La PGU asciende a $250 mil y se entregará priorizando a las personas de mayor edad. De hecho, en septiembre pasado, los adultos mayores de 82 años fueron los primeros en recibir el beneficio con el monto máximo.

¿Cuándo subirá la PGU para todos los beneficiarios?

A pocos meses de que se materialice la segunda alza en la PGU, es normal que quienes no fueron beneficiados se pregunten cuándo podrán ver el aumento reflejado en sus pagos mensuales.

Como se mencionó anteriormente, la PGU subirá para todos, pero el aumento del monto se entregará por etapas dependiendo de la edad del beneficiario.

Tras el primer aumento, el siguiente se dará en septiembre de 2026, y esta vez alcanzará a todos quienes tengan 75 años o más hasta el 30 de ese mes.

Finalmente, el alza llegará a todos los beneficiarios en septiembre de 2027: en esta fecha, el monto máximo se verá reflejado en los pagos de quienes tengan 65 años o más.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal