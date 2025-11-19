¿Cuáles son los bonos que aumentan su valor con el incremento del sueldo mínimo?

19 nov. 2025 - 08:00 hrs.

Todos los años el sueldo mínimo se reajusta en Chile. El ingreso mínimo mensual en el país subió este 2025 de $510.636 a $529.000, beneficiando a cerca de 950 mil trabajadoras y trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años de edad.

¿Qué bonos subirán con el sueldo mínimo?

Junto con cada alza del sueldo mínimo, también se reajustan automáticamente varios beneficios económicos entregados por el Estado, ya que sus montos están directamente vinculados al ingreso mínimo mensual.

Los bonos que subirán con el alza del sueldo mínimo son (desde el año 2026):

Subsidio Único Familiar (SUF)

Subsidio Familiar Automático

Asignación Familiar

Asignación Maternal

¿Cuándo es la próxima alza del sueldo mínimo?

El próximo reajuste ya está programado: el 1 de enero de 2026, el sueldo mínimo subirá a $539.000 mensuales. Esta alza, al igual que la anterior, aplicará a trabajadoras y trabajadores entre 18 y 65 años, tal como lo establece la ley vigente.

Desde el 1 de enero, además, se hará efectiva el alza de los montos de beneficios como el Subsidio Único Familiar (SUF), Subsidio Familiar Automático, Asignación Familiar y Asignación Maternal.

