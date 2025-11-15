Estos son los bonos que quedan por pagarse y que puedes recibir este año 2025

15 nov. 2025 - 21:00 hrs.

Se acerca diciembre, el último mes del año, cuando se entregan diversos bonos y subsidios dirigidos a múltiples sectores de la población chilena, incluyendo adultos mayores, jubilados, estudiantes, trabajadores públicos, entre otros.

Desde noviembre hasta fines de diciembre, continuarán pagándose varios bonos para quienes sean beneficiarios. A continuación te presentamos cuáles son los bonos pendientes por recibir este año.

Bonos y subsidios disponibles hasta fines de 2025

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Actualmente, entrega $224.004, monto que se incrementó a $250.000 para mayores de 82 años en el contexto de la reforma de pensiones.

Revisa aquí cómo obtenerlo.

Subsidio Único Familiar (SUF) y Subsidio Familiar Automático

El Subsidio Único Familiar se entrega a quienes pertenezcan al 60% de la población más vulnerable, según el Registro Social de Hogares. Corresponde a un pago mensual de $22.007 por cada carga familiar acreditada. Para personas con discapacidad, el monto asciende a $44.014.

El Subsidio Familiar Automático es el subsidio familiar otorgado a familias del 40% más vulnerable, según el RSH. A diferencia del SUF, no requiere postulación, pues se entrega automáticamente.

Revisa aquí cómo obtenerlo.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Es un beneficio estatal dirigido a mujeres trabajadoras de entre 25 y 64 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares.

Este beneficio ofrece dos modalidades de pago: anual y mensual. Quienes optaron por la modalidad mensual recibirán el pago el viernes 28 de noviembre, correspondiente a la renta de agosto de 2025.

Revisa aquí cómo obtenerlo.

Subsidio al Empleo Joven

Similar al BTM, este aporte estatal se enfoca en trabajadores de entre 18 y 24 años de edad, permitiendo elegir entre modalidad de pago mensual o anual al momento de postular.

Revisa aquí cómo obtenerlo.

Asignación Familiar y Asignación Maternal

La Asignación Maternal es similar a la Familiar, pero está enfocada en trabajadoras embarazadas y trabajadores cuyas cónyuges sean cargas y estén embarazadas.

Los montos de ambas asignaciones están determinados según los siguientes tramos salariales:

$22.007 por carga: sueldo mensual hasta $620.251

$13.505 por carga: sueldo mensual entre $620.251 y $905.941

$4.267 por carga: sueldo mensual entre $905.941 y $1.412.957

Sin derecho: sueldo mensual superior a $1.412.957

Revisa aquí cómo obtenerlo.

Bono por Hijo

Las mujeres de 65 años que se pensionen y sean madres biológicas o adoptivas pueden acceder a este beneficio.

El monto comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo, equivaliendo al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales considerando el mes de nacimiento del niño, y de $165.000 para nacidos antes del 1 de julio de 2009.

Revisa aquí cómo obtenerlo.

Aguinaldo de Navidad

Es uno de los beneficios más esperados por trabajadores del sector público y jubilados, quienes reciben una suma importante para costear los gastos de fin de año (no postulable).

Para trabajadores públicos, se espera que el monto sea mayor a $68.865 y a $36.427 —cifras de 2024—, dependiendo del rango salarial del funcionario en noviembre.

En el caso de pensionados, recibirán $29.055, que incrementará en $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.

