Pago anual del Bono Trabajo Mujer: Este es el mes en el que se entrega el beneficio

13 nov. 2025 - 00:00 hrs.

Importantes beneficios se han pagado en lo que va de 2025, todos destinados a diferentes grupos de la población. En el caso de las mujeres, específicamente de las trabajadoras, a las que reúnan los requisitos les corresponde el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM).

Dependiendo de lo que estime la solicitante, tiene dos modalidades de pago: una mensual y otra anual. La primera se ejerce en el último día hábil del mes y sus montos conforman el 75% del beneficio, entregándose el restante 25% en el anual.

El segundo, por su parte, es una vez al año, en un 100%. Su fecha de pago es esperada por sus beneficiarias, dado que el monto es más alto, lo que representa una gran ayuda para el bolsillo.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer?

Primero que todo, el también denominado Bono Mujer Trabajadora exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Tener entre 25 y 59 años de edad.

Ser trabajadora, dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Las anteriores tres condiciones son para postular al BTM, porque para acceder al pago mensual o anual aplican estas exigencias (actualizadas al 2025):

Para el pago mensual se exige una renta bruta mensual inferior a $662.348 .

. Para el pago anual, se exige una renta bruta anual inferior a $7.948.180 .

. Tener cotizaciones al día.

No trabajar en una institución del Estado (incluidos los municipios) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.

En caso de ser trabajadora independiente, debe emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de declaración de renta del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Las trabajadoras que cumplan todas las condiciones enlistadas pueden postular en esta plataforma del Sence, ingresando su RUT y Clave Única. La gran característica del BTM es que su periodo de solicitud está abierto durante todo el año, en cualquier fecha y hora.

Aquellas que lo soliciten en mayo o junio sabrán la respuesta (aprobación o rechazo) en agosto o septiembre, respectivamente. De ser seleccionadas como beneficiarias y haber escogido la modalidad mensual, el primer pago se efectuará en septiembre u octubre, según corresponda.

¿Cuándo es el pago anual del Bono Mujer Trabajadora 2026?

Las beneficiarias del pago anual del Bono Trabajo Mujer recibirán el dinero en agosto de 2026. Recordar que esta modalidad considera las rentas percibidas en todo 2025 y su monto debería acercarse a los $700.000.

Todo sobre Bono Trabajo Mujer