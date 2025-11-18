Aporte Familiar Permanente: Conoce si puedes cobrar los últimos pagos del Bono Marzo 2025

18 nov. 2025 - 16:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente es una de las primeras ayudas que el Estado entrega cada año a los hogares de nuestro país. Más conocido como Bono Marzo, sus pagos se liberan en dos meses distintos, dependiendo de la situación del beneficiario.

Por ejemplo, a las que cobran el Subsidio Familiar o participan en los programas Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades, la bonificación les llega entre febrero y marzo.

Los que son pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) lo reciben en febrero; mientras que a los jubilados de entidades previsionales distintas, además de los trabajadores con Asignación Familiar, les corresponde en marzo.

¿Sabías que aún puedes cobrar el Bono Marzo 2025?

Si bien los pagos iniciaron hace nueve meses, hay un amplio número de personas que aún está a tiempo de cobrar el Aporte Familiar Permanente. Esto, porque se otorga un plazo de, precisamente, nueve meses para retirarlo, contabilizados desde la fecha en que se generó el documento de pago.

Para los que les tocaba recibirlo a partir del 17 de febrero, desafortunadamente ya no pueden acceder al aporte o están a punto de perderlo, considerando que los nueve meses se cumplieron desde el 17 de noviembre.

Por el contrario, los que todavía pueden obtenerlo son aquellos que lo tienen disponible a contar del 3 de marzo y el 17 de marzo. Aplicado el plazo máximo, la fecha límite para reclamar el bono es el 3 de diciembre y el 17 de diciembre, respectivamente.

¿Cómo saber si tengo un pago pendiente del Bono Marzo?

Las personas que deseen consultar la eventual disponibilidad de un pago del Aporte Familiar Permanente, pueden hacerlo en esta plataforma (clic aquí) del IPS, ingresando su RUT y fecha de nacimiento.

En caso de existir dinero a su favor, cabe recordar que los montos son por hogar o por carga, según corresponda. Por ejemplo, los usuarios de los programas Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades optan a un pago único de $64.574.

Por otra parte, las personas con Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Asignación Maternal cobran un aporte por cada causante. Vale decir, un trabajador que tiene inscrito como carga a sus dos hijos recibirá un total de $129.148 (resultado de 64.574 multiplicado por dos).

