Minvu abrió segundo llamado nacional de 2025 del Subsidio DS1: ¿Hasta cuándo se puede postular?

19 nov. 2025 - 10:00 hrs.

Fue durante la jornada de ayer martes que se abrió el segundo llamado nacional de 2025 del Subsidio para Sectores Medios, un beneficio dirigido a familia de ingresos medios que no son propietarias de una vivienda, que tienen capacidad de ahorro y la posibilidad de complementar el valor de una vivienda con recursos propios o un crédito hipotecario.

El subsidio DS1 permite comprar una vivienda nueva o usada o construir una en un sitio propio en sectores urbanos o rurales. Cuenta con tres tramos de postulación para acceder a viviendas de un valor máximo de 2.200 UF en zona regular y hasta 2.600 UF en regiones de la zona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), extremo sur (Aysén y Magallanes) y en las provincias de Chiloé y Palena y en las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui.

Sobre esto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señaló que "este segundo llamado de 2025 al Subsidio para Sectores Medios representa un esfuerzo importante que hacemos en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional para apoyar a las familias de sectores de ingresos medios que hoy tienen también serias dificultades para acceder a la vivienda, principalmente por las restricciones para obtener un crédito hipotecario".

¿Hasta cuándo se puede postular al Subsidio DS1?

Existen tres formas de postulación:

Postulación automática: para personas postulantes no seleccionadas en el primer llamado al DS 1 de 2025. Recibirán la propuesta por correo electrónico o pueden hacerlo revisando directamente en el sitio web “Minvu Conecta” en minvuconecta.cl.

para personas postulantes no seleccionadas en el primer llamado al DS 1 de 2025. Recibirán la propuesta por correo electrónico o pueden hacerlo revisando directamente en el sitio web “Minvu Conecta” en minvuconecta.cl. Postulación en línea: dirigida a personas postulantes de llamados previos que no aprobaron la propuesta de postulación automática o nuevos postulantes que no requieran acreditar una situación especial.

dirigida a personas postulantes de llamados previos que no aprobaron la propuesta de postulación automática o nuevos postulantes que no requieran acreditar una situación especial. Vía formulario de Atención Ciudadana: para quienes no puedan ser atendidas a través de postulación automática o en línea.

El proceso de postulación estará abierto hasta el 28 de noviembre.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula de Identidad Nacional. Personas extranjeras: Cédula de Identidad para extranjeros vigente y en ella constar su residencia definitiva.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el porcentaje de calificación socioeconómica que exige la alternativa del tramo al que postula:

Tramo 1: hasta del 60% del RSH,

Tramo 2: hasta del 80% del RSH,

Personas mayores en Tramo 1 y 2: hasta el 90% del RSH,

Tramo 3: contar con RSH. Si supera el 90%, no exceder el ingreso tope mensual familiar fijado para el llamado.

Acreditar una cuenta de ahorro abierta hace al menos doce meses. La fecha máxima de apertura de la cuenta para este llamado debió ser hasta el 30 de octubre de 2024.

Contar con el ahorro mínimo de acuerdo con el tramo de postulación, depositado en la cuenta de ahorro para la vivienda al último día hábil del mes anterior al de la postulación. En este caso, al próximo jueves 30 de octubre de 2025.

Cabe destacar que para este llamado no se considerarán las siguientes condiciones especiales o facilidades:

No se exigirá preaprobación de crédito hipotecario.

Se ampliará la vigencia de documentos de acreditación del terreno en la modalidad de construcción en sitio propio (emitidos con fecha no anterior al 1 de enero de 2024). Asimismo, no se exigirá la presentación de estos documentos a quienes los hayan presentado en el primer o segundo llamado al DS1 de 2024 o al primer llamado a este subsidio de este año (2025).

La vigencia de la residencia definitiva de las personas extranjeras será verificada en forma previa al proceso de selección. Será necesario que presenten su cédula de identidad para personas extranjeras en la que conste su residencia definitiva (exceptuando la postulación automática).

