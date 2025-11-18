Inician postulaciones al Subsidio DS1: Esto necesitas para solicitar el beneficio habitacional para la casa propia

18 nov. 2025 - 09:00 hrs.

Este martes 18 de noviembre inician las postulaciones del segundo llamado nacional del Subsidio DS1, el beneficio que permite a las familias de clase media comprar una vivienda (casa o departamento, nueva o usada) o construir una en un sitio propio.

El proceso que se abre primero es la postulación automática, orientada a todas las personas que participaron en el primer llamado —realizado en mayo— y no fueron seleccionadas. A ellas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) les hará una propuesta que podrán aprobar o rechazar.

A partir del miércoles 19 empieza el trámite en línea, destinado para el público general; y, por último, el viernes 21 se habilita el formulario de atención ciudadana, para quienes no puedan efectuar su solicitud mediante ninguna de las anteriores modalidades.

¿Qué necesito para postular al Subsidio DS1?

Los tres tipos de procedimientos estarán disponibles hasta las 16:00 horas del viernes 28 de noviembre. Especialmente aquellas familias que solicitarán el subsidio habitacional por primera vez, los requisitos que necesita reunir el miembro que hará la postulación son los siguientes:

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Clave Única.

Poseer carnet de identidad vigente (extranjeros con residencia definitiva en Chile deben tener su respectiva cédula chilena).

Haber depositado, como plazo máximo el 30 de octubre de 2025, el ahorro mínimo que exige el tramo que interesa.

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con un plazo de antigüedad mínimo de un año. No servirán las que fueron abiertas después del 30 de octubre de 2024.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

No superar el tramo de vulnerabilidad socioeconómica en el RSH que exige cada tramo: 60% en el tramo 1 y 80% en el tramo 2. En el caso del tramo 3, si el usuario supera el 90%, no podrá sobrepasar los ingresos que el Minvu determina para cada región, provincia o comuna.

Cumpliendo estas condiciones, el usuario debe ingresar a esta plataforma del Minvu (clic aquí), seleccionar el recuadro de "Postulación Programa Sectores Medios DS1" e iniciar sesión con RUT y Clave Única para acceder a un formulario que debe rellenar con sus datos personales.

Si soy beneficiario, ¿cuánto dinero me entregará el DS1?

El programa divide sus montos en tres tramos, dependiendo de cuál es la situación socioeconómica de la familia postulante y qué requisitos son los que cumple. En detalle:

Tramo 1: entrega 600 UF ($23,7 millones) para utilizarlas en cualquier región.

para utilizarlas en cualquier región. Tramo 2: otorga 450 UF ($17,8 millones) para usarlas en cualquier región.

para usarlas en cualquier región. Tramo 3: cede entre 250 UF y 550 UF (entre $9,9 millones y $21,8 millones) para ocuparlas en la región declarada al momento de aplicar el subsidio.

El financiamiento del DS1 se puede complementar con los ahorros de la familia, recursos propios y/o mediante un crédito hipotecario.

Todo sobre Subsidio DS1