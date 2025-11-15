¿Dónde voto?: Así puedes saber tus datos electorales

15 nov. 2025 - 08:00 hrs.

Este domingo 16 de noviembre Chile vivirá un nuevo proceso de elecciones, donde los ciudadanos deberán acudir a las urnas para elegir al nuevo Presidente de la República, diputados y senadores en las regiones que correspondan.

Cabe recordar que el Servicio Electoral (Servel) ya publicó la nómina definitiva de los vocales de mesa, por lo que las personas que ya fueron designadas no podrán excusarse y deberán cumplir su rol de manera obligatoria. En caso de no hacerlo, se arriesgan a una multa que puede ir de 2 a 8 UTM (entre $139.084 y $556.336).

¿Dónde me toca votar?

Si aún no revisas tus datos electorales, debes saber que el Servel dispone de un portal web en el que puedes revisar el lugar exacto en el que te toca votar.

Para ello, debes ingresar al siguiente enlace (presiona aquí) y escribir tu RUT o el de la persona por la cual deseas consultar.

Luego debes realizar la verificación pinchando el cuadro que dice "No soy un robot" y finalmente seleccionar el botón "consultar".

Posteriormente, el sitio web arrojará tus datos electorales, incluido tu local de votación, la comuna donde votas, la mesa que te corresponde y si fuiste elegido o no para cumplir con la labor de vocal de mesa.

Una vez que hayas hecho los pasos anteriores, podrás ver cómo será la papeleta de estas elecciones, donde también estará disponible la de los diputados de tu distrito y la de los senadores de tu región.

