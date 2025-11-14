Elecciones 2025: Revisa los descuentos en apps de transporte para ir a votar y cómo usarlos

14 nov. 2025 - 12:00 hrs.

Las principales plataformas de transporte en Chile —DiDi, Cabify y Uber— anunciaron importantes descuentos en viajes para facilitar la participación ciudadana en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias que se realizan este domingo 16 de noviembre.

Esta iniciativa representa una buena noticia para los electores, quienes deberán desplazarse entre las 08:00 y las 18:00 horas para emitir su voto en todo el país. Cabe recordar que el voto es obligatorio en Chile y no participar en la jornada electoral conlleva sanciones económicas.

Descuentos disponibles durante las elecciones

DiDi: hasta 30% de descuento

DiDi acompañará a los ciudadanos que se movilicen para ejercer su derecho a voto, ofreciendo un descuento de hasta 30% en todos los viajes durante la jornada electoral.

El código promocional es: AVOTARCONDIDI1 y podrás usarlo en un horario definido desde las 07:00 a 19:00 horas del domingo.

Así puedes activarlo:

Abre la aplicación DiDi Presiona las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda Selecciona “Descuentos” Ingresa el código y presiona “Canjear”

Cabify: 50% de descuento en dos viajes

Cabify ofrece un descuento de hasta 50% en dos viajes (ida y vuelta) para facilitar el acceso a los centros de votación, disponible en la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso.

El código promocional es: VOTACABIFY y al activarlo accederás a un descuento límite de $2.500 por trayecto, hasta agotar stock durante todo el domingo.

Así puedes activarlo:

Ingresa a la app Cabify Selecciona el ícono de perfil en la esquina superior izquierda Ve a “Códigos de descuento” y presiona “Añadir código” Ingresa VOTACABIFY y quedará activo

Uber: 50% de descuento con máximo de 2 viajes

Uber tendrá una promoción especial con descuento de 50% en viajes hacia y desde los más de 3.000 centros de votación distribuidos en todo Chile para facilitar la participación electoral.

El código promocional es ELECCIONES25 y podrás usarlo en un horario de 06:00 a 21:00 horas con un límite de 2 viajes por usuario, con descuento de hasta $1.500 por trayecto. Eso sí, cuenta con un límite máximo de 18.000 usos en el país. Una vez cumplida esa cuota, luego deja de estar activo.

Así puedes activarlo:

Abre la aplicación Uber Ve a “Cuenta”, “Pago” y “Promociones” Selecciona “Agregar código promocional” Ingresa ELECCIONES25 El descuento se aplicará automáticamente al solicitar viajes

