Elecciones 2025: Revisa los descuentos en apps de transporte para ir a votar y cómo usarlos
- Por Cristian Latorre
Las principales plataformas de transporte en Chile —DiDi, Cabify y Uber— anunciaron importantes descuentos en viajes para facilitar la participación ciudadana en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias que se realizan este domingo 16 de noviembre.
Esta iniciativa representa una buena noticia para los electores, quienes deberán desplazarse entre las 08:00 y las 18:00 horas para emitir su voto en todo el país. Cabe recordar que el voto es obligatorio en Chile y no participar en la jornada electoral conlleva sanciones económicas.
Descuentos disponibles durante las elecciones
DiDi: hasta 30% de descuento
DiDi acompañará a los ciudadanos que se movilicen para ejercer su derecho a voto, ofreciendo un descuento de hasta 30% en todos los viajes durante la jornada electoral.
El código promocional es: AVOTARCONDIDI1 y podrás usarlo en un horario definido desde las 07:00 a 19:00 horas del domingo.
Así puedes activarlo:
- Abre la aplicación DiDi
- Presiona las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda
- Selecciona “Descuentos”
- Ingresa el código y presiona “Canjear”
Cabify: 50% de descuento en dos viajes
Cabify ofrece un descuento de hasta 50% en dos viajes (ida y vuelta) para facilitar el acceso a los centros de votación, disponible en la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso.
El código promocional es: VOTACABIFY y al activarlo accederás a un descuento límite de $2.500 por trayecto, hasta agotar stock durante todo el domingo.
Así puedes activarlo:
- Ingresa a la app Cabify
- Selecciona el ícono de perfil en la esquina superior izquierda
- Ve a “Códigos de descuento” y presiona “Añadir código”
- Ingresa VOTACABIFY y quedará activo
Uber: 50% de descuento con máximo de 2 viajes
Uber tendrá una promoción especial con descuento de 50% en viajes hacia y desde los más de 3.000 centros de votación distribuidos en todo Chile para facilitar la participación electoral.
El código promocional es ELECCIONES25 y podrás usarlo en un horario de 06:00 a 21:00 horas con un límite de 2 viajes por usuario, con descuento de hasta $1.500 por trayecto. Eso sí, cuenta con un límite máximo de 18.000 usos en el país. Una vez cumplida esa cuota, luego deja de estar activo.
Así puedes activarlo:
- Abre la aplicación Uber
- Ve a “Cuenta”, “Pago” y “Promociones”
- Selecciona “Agregar código promocional”
- Ingresa ELECCIONES25
- El descuento se aplicará automáticamente al solicitar viajes
