¿Estás buscando ahorrar en las compras del mes? Conoce los descuentos que hay en supermercados pagando con Rutpay de BancoEstado

13 nov. 2025 - 16:00 hrs.

Hace ya varios meses se encuentra en operación Rutpay, un nuevo sistema de BancoEstado, mediante la cual se pueden pagar diversos productos o servicios, escaneando el código QR presente en la aplicación que está disponible tanto para Google Play y App Store.

Una de las ventajas que tiene Rutpay es que BancoEstado, para incentivar el uso de la aplicación, lanza diversos descuentos u promociones.

Actualmente, una de las promociones que está disponible tiene relación con compras en distintas cadenas de supermercado.

Las promociones van desde descuentos hasta un cupón de compras gratis. A continuación, te contamos las ofertas en detalle.

¿Cuáles son las ofertas en supermercados pagando con Rutpay?

Supermercados Cugat

Puedes obtener $10.000 de descuento sobre el total de la boleta en compras por montos iguales o mayores a $20.000 realizadas en tiendas físicas de Supermercados Cugat pagando con la Aplicación Rutpay de BancoEstado durante la vigencia. Válido todos los viernes desde el 17 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2025, ambas fechas inclusive.

Unimarc

Consiste 30% de descuento en compras por montos iguales o mayores a $20.000 realizadas en tiendas físicas de Supermercados Unimarc pagando con la Aplicación Rutpay de BancoEstado durante la vigencia. Válido todos los días sábado entre el 1 y el 29 de noviembre de 2025, ambas fechas inclusive. El descuento tiene un tope máximo de $10.000 por transacción y no es acumulable con otras promociones, cupones o descuentos.

Super 10

Puedes recibir un 30% de descuento en compras por montos iguales o mayores a $30.000 realizadas en tiendas físicas de Supermercados Super 10 pagando con la Aplicación Rutpay de BancoEstado durante la vigencia. Válido todos los días sábado entre el 1 y el 29 de noviembre de 2025, ambas fechas inclusive. El descuento tiene un tope máximo de $15.000 por transacción y no es acumulable con otras promociones, cupones o descuentos.

Alvi

Los usuarios del sistema de BancoEstado, pueden acceder a un 30% de descuento en compras por montos iguales o mayores a $50.000 realizadas en tiendas físicas de Supermercados Alvi pagando con la Aplicación Rutpay de BancoEstado durante la vigencia. Válido todos los días sábado y domingo entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, ambas fechas inclusive. El descuento tiene un tope máximo de $20.000 por transacción y no es acumulable con otras promociones, cupones o descuentos.

