Beneficios de BancoEstado en noviembre: Revisa los descuentos que la entidad bancaria ofrece en comida, viajes, vestuario y más

Este mes de noviembre, BancoEstado mantiene una serie de beneficios a los que podrán acceder los clientes de la entidad bancaria. Lo anterior, como parte de su celebración por los 170 años de historia del banco, motivo por el que también cuentan con sorteos y concursos.

Si bien algunos de estos beneficios son de amplia duración, otros pueden caducar pronto, por lo que hay que estar atento a los requisitos.

¿Cuáles son los beneficios de BancoEstado en noviembre?

Entre los beneficios se encuentran descuentos en comida, viajes, servicios de salud, premios monetarios y muchos más. Además, hay que tener en cuenta que son válidos exclusivamente haciendo uso de las tarjetas visa de BancoEstado, ya sean estas de crédito o débito.

Viajes

JetSmart: 10% de descuento en vuelos nacionales e internacionales desde y hacia Chile. Válido para compras realizadas hasta el 10 de noviembre (hasta las 10:00 AM). Para hacer uso del beneficio debe ingresar al sitio de JetSmart en la pestaña Clientes BancoEstado, registrarse, crear una clave e iniciar sesión.

Además, la compañía de vuelos también cuenta con la promoción de 6 o 12 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito del BancoEstado para vuelos en Chile o Sudamérica. La oferta es válida hasta el 31 de diciembre del 2025.

Para más detalles, visite el siguiente enlace con toda la información.

Comida

Domino's Pizza : 40% de descuento todos los jueves en compras presencial y online, pagando con tarjetas de crédito y débito BancoEstado, incluida la Cuenta RUT.

: 40% de descuento todos los jueves en compras presencial y online, pagando con tarjetas de crédito y débito BancoEstado, incluida la Cuenta RUT. Doggis : 30% de descuento todos los martes solamente para compras presenciales en tiendas Doggis, pagando con tarjetas de crédito y débito BancoEstado, incluida la Cuenta RUT. El tope de descuento es de $16.000.

: 30% de descuento todos los martes solamente para compras presenciales en tiendas Doggis, pagando con tarjetas de crédito y débito BancoEstado, incluida la Cuenta RUT. El tope de descuento es de $16.000. Barrio Chicken : 30% de descuento válido todos los martes hasta el 31 de diciembre de 2025, en tiendas físicas. Promoción disponible pagando con tarjetas de crédito, débito del BancoEstado y Cuenta RUT.

: 30% de descuento válido todos los martes hasta el 31 de diciembre de 2025, en tiendas físicas. Promoción disponible pagando con tarjetas de crédito, débito del BancoEstado y Cuenta RUT. Juan Maestro : 30% de descuento todos los martes solamente para compras presenciales en locales de Juan Maestro, pagando con tarjetas de crédito y débito BancoEstado, incluida la Cuenta RUT. El tope de descuento es de $16.000.

: 30% de descuento todos los martes solamente para compras presenciales en locales de Juan Maestro, pagando con tarjetas de crédito y débito BancoEstado, incluida la Cuenta RUT. El tope de descuento es de $16.000. Mamut: 50% de descuento todos los miércoles en compras presenciales en sucursal del Mall Plaza Vespucio. Válida hasta el 30 de noviembre.

Vestuario

Fashion's Park : 15% de descuento en compras en tienda y online. En caso de querer aplicar el descuento vía web debe ingresar el código: BEFASHIONS15 , mientras que para validarlo en compras presenciales, debe indicar el código 8162234171160 antes de pagar. Cabe destacar lo anterior sirve siempre y cuando se pague con tarjetas de crédito o débito BancoEstado y BE Pay.

: 15% de descuento en compras en tienda y online. En caso de querer aplicar el descuento vía web debe ingresar el código: , mientras que para validarlo en compras presenciales, debe indicar el código antes de pagar. Cabe destacar lo anterior sirve siempre y cuando se pague con tarjetas de crédito o débito BancoEstado y BE Pay. Bata: Ofrece $5.000 pesos de descuento para compras en tiendas físicas y vía web. En ambos casos se debe obtener y presentar un código a través de este enlace (clic aquí), elegir la marca, ingresar tu e-mail, los 6 primeros números de tu Tarjeta BancoEstado e indicar si está comprando presencial u online.

Finalmente, recibirás un código que debes digitar en caso de compra en el sitio web o mencionarlo si estás comprando en tienda.

Para conocer todos los beneficios y descuentos del BancoEstado, puedes ingresar al siguiente enlace y revisar en detalle las ayudas.

