Bono por hijo: Estas son las personas que lo reciben de manera vitalicia

07 nov. 2025 - 10:00 hrs.

El Bono por Hijo es un beneficio económico destinado a mujeres madres, ya sean biológicas o adoptivas, que se entrega por cada hijo nacido vivo o adoptado. Su objetivo es aumentar el monto de la pensión, por lo que no se paga al momento del nacimiento, sino cuando la mujer cumple 65 años y se pensiona.

¿Quiénes reciben el Bono por Hijo de forma vitalicia?

Este bono se entrega de manera vitalicia a las mujeres que:

Sean beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Reciban una Pensión de Sobrevivencia con derecho a Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), y tengan derecho a PGU.

Para acceder a los pagos vitalicios, es requisito que estas pensiones hayan comenzado a pagarse desde el 1 de julio de 2009.

Requisitos para acceder al Bono por Hijo

Las mujeres que deseen obtener este beneficio deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser madre y tener 65 años o más.

Contar con cédula de identidad vigente. Si el trámite lo realiza un apoderado, debe presentar un poder notarial.

Haber residido en Chile por al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde los 20 años de edad, y haber vivido en el país al menos 4 de los últimos 5 años previos a la solicitud.

Además, deben cumplir con alguna de estas condiciones previsionales:

Estar afiliadas a una AFP y haber comenzado a recibir su pensión desde el 1 de julio de 2009.

Ser beneficiarias de la PGU.

Si no están afiliadas a un sistema previsional, deben recibir una Pensión de Sobrevivencia con APSV otorgada por AFP, compañía de seguros o el IPS, también desde el 1 de julio de 2009.

¿Cómo saber si te corresponde el Bono por Hijo?

Para verificar si tienes derecho al beneficio, puedes ingresar al Sistema Integrado de Beneficios Solidarios del IPS disponible en el sitio ChileAtiende.cl, donde deberás ingresar tus datos personales.

