Bono por Hijo: Así puedes saber el monto que te corresponderá recibir

05 nov. 2025 - 10:30 hrs.

El Bono por Hijo es un beneficio para las madres biológicas y adoptivas que se entrega cuando ellas jubilan, no en el nacimiento de su hijo o hija. A través de él, el Estado busca mejorar la pensión de aquellas mujeres que cumplan con los requisitos establecidos.

Así, cumple un rol socioeconómico importante: ofrecer un adicional destinado a la seguridad económica en la vejez y visibiliza una dimensión de cuidado y crianza muchas veces no remunerada.

¿Qué requisitos debo cumplir para recibir el Bono por Hijo?

Hay dos condiciones generales que definen si una madre puede acceder o no al Bono por Hijo este año. Estas son:

Cumplir los 65 años en 2025 (las que tienen una edad superior también pueden solicitarlo).

(las que tienen una edad superior también pueden solicitarlo). Residir en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años de edad. Además, se exige haber residido en Chile al menos cuatro años durante los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Con lo anterior no basta para ser destinataria del bono, pues además se requiere cumplir una de las siguientes tres condiciones:

Estar afiliada a una AFP y haber obtenido la pensión a partir del 1 de julio de 2009.

Ser beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

No estar afiliada a un régimen previsional y recibir una pensión de sobrevivencia otorgada por una AFP.

Las que se ajusten a todos los requerimientos pueden solicitar el Bono por Hijo mediante esta página web de ChileAtiende. También en forma presencial, presentando el carnet de identidad en sucursales de ChileAtiende, la oficina de su AFP o compañía de seguros, o el municipio de su comuna de residencia.

¿Cómo calcular el monto del Bono por Hijo que puedo recibir?

Una de las grandes particularidades de la bonificación es que las interesadas pueden conocer de antemano el monto base que generará rentabilidad desde el nacimiento de su hijo, lo que hará incrementar su jubilación una vez que esté pensionada.

El cálculo es simple y se obtiene de la siguiente manera:

Si el hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, el monto del Bono por Hijo que generará rentabilidad será de $165.000 .

. Si el hijo o hija nació después del 1 de julio de 2009, el monto del Bono por Hijo será equivalente al sueldo mínimo vigente durante la fecha de nacimiento.

Considerando la segunda modalidad, veamos el siguiente ejemplo: el ingreso mínimo actual en Chile es de $529.000. A las que se conviertan en madres entre mayo y diciembre de 2025 y cumplan los requisitos con el paso de los años, el monto base con el que ganarán rentabilidad hasta jubilarse será de $952.200 por cada hijo.

Por cierto, esta cifra aumentará a partir del 1 de enero de 2026, por la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo, que corresponderá a $539.000 —para trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años. Revisa todo el detalle en esta nota informativa.

Así, el nuevo monto base que generará rentabilidad en la cuenta de capitalización individual de quienes se conviertan en mamás desde enero del próximo año será de $970.200 por cada hijo.

Todo sobre Bono por hijo