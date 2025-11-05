Bono por Asistencia Escolar 2025: ¿Cuándo es su fecha de pago?

05 nov. 2025 - 09:00 hrs.

El Bono por Asistencia Escolar es un beneficio monetario que pueden recibir los estudiantes cuyas familias integran el Subsistema de Seguridades y Oportunidades y que tengan entre 6 y 18 años de edad.

Pero además, como su nombre lo indica, va dirigido a aquellos alumnos que tengan un buen porcentaje de asistencia a clases, en concreto, que sea superior o igual a 85%.

El beneficio busca que los alumnos que se encuentran en casos de vulnerabilidad socioeconómica, tengan un incentivo para asistir a las escuelas.

¿Quiénes reciben el Bono por Asistencia Escolar?

Para recibir el Bono por Asistencia Escolar es necesario ser parte de una familia usuaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades y cumplir con las siguientes condiciones:

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

Tener integrantes de entre 6 y 18 años de edad al 31 de marzo del año respectivo.

Los niños deben estar cursando estudios en una institución educacional reconocida por el Estado, en los niveles educacionales básica o media, y deben cumplir con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

¿Cuándo se paga el Bono por Asistencia Escolar?

La entrega de este aporte de $10.000 pesos para cada beneficiario, se realiza de manera mensual y se otorga en conjunto con el Bono de Protección (más conocido como Bono Dueña de Casa) y con el Bono Base Familiar (este se paga solo si el hogar está en extrema vulnerabilidad).

La fecha de pago exacta puede ser consultada por los interesados en un sitio web habilitado por ChileAtiende en el que solamente debe digitar su RUT y el sistema arrojará la información de pago.

Además, cabe recordar que se puede cobrar junto al Bono de Protección y el Bono Base Familiar, a través de un depósito bancario o en efectivo a través de la Caja de Compensación Los Héroes o sucursales de BancoEstado siendo el representante de la familia que cobra los otros aportes el que debe ir a retirar el dinero.

