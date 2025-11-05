¿Eres de la tercera edad? Conoce los beneficios económicos a los que pueden acceder los adultos mayores en noviembre

05 nov. 2025 - 08:00 hrs.

Dentro de los grupos de la población que reciben aportes estatales mes a mes se encuentran los adultos mayores, grupo etario que puede acceder a distintos beneficios. Buena parte de ellos funcionan como un complemento a la jubilación.

Los aportes que puede obtener la tercera edad tienen distintos requisitos de acceso, tales como estar pensionado, tener hijos, llevar 50 años de matrimonio y/o haber cotizado en las antiguas cajas de previsión, por mencionar algunos.

¿Cuáles son los beneficios para adultos mayores?

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Desde febrero de 2025, el monto de la PGU supera los $224.000, tras la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en 2024. Pero desde septiembre de este año, tras la aprobación de la reforma de pensiones, los mayores de 82 años pueden recibir $250 mil. Este aumento se hará llegar a todos los beneficiarios de manera parcelada.

Para acceder a la PGU se requiere una postulación (hazlo aquí); y quienes ya son beneficiarios pueden conocer su fecha de pago entrando a esta página web.

Bono por Hijo

Las mujeres de 65 años que se pensionen y sean madres biológicas o adoptivas, pueden obtener el Bono por Hijo, el que se otorga cuando la mujer se pensiona.

El monto a recibir por concepto del beneficio comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, considerando el mes en que nació el niño; y a $165 mil para los nacidos antes del 1 de julio de 2009.

Con el reajuste del IPC, el sueldo mínimo en Chile subió, lo que significa que el monto que se depositará en la cuenta individual de la madre será mayor al de 2024.

Bono de Reconocimiento

El Bono de Reconocimiento es un beneficio que entrega el Estado a las y los trabajadores que se hayan cambiado desde el antiguo sistema de pensiones a las actuales AFP, por lo que seguramente se trata de personas que ya tienen 65 años o más.

El bono es un documento expresado en dinero que se agrega a la Cuenta de Capitalización Individual del beneficiario para, de esta forma, sumarlo a los ahorros acumulados cuando jubilan por vejez, por invalidez o cuando fallecen.

El Bono de Reconocimiento no tiene postulaciones como tal, pero para obtenerlo es necesario solicitarlo directamente en la AFP a la que la persona esté afiliada.

Bono Bodas de Oro

Las parejas que demuestren 50 años de matrimonio, que sean parte del 80% del Registro Social de Hogares y cumplan con otros requisitos, pueden recibir el Bono Bodas de Oro.

A partir de octubre de 2024, el bono entrega un monto de $463.166 que se paga por una sola vez y que se reparte en cifras iguales entre el marido y la esposa. De esta manera, tanto la mujer como el hombre reciben un monto de $231.583.

Una vez que el matrimonio cumple su aniversario 50, tiene plazo de un año para solicitar el bono.

