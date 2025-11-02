Estos son los bonos y beneficios que se pagan en noviembre

02 nov. 2025 - 08:00 hrs.

Recientemente, le dimos la bienvenida a noviembre, el undécimo mes del año. En este contexto, varios de los beneficios que otorga el Estado, como bonos y subsidios, serán entregados durante su transcurso.

Estos beneficios están dirigidos a diversos grupos de la población, como mujeres, miembros de la tercera edad y trabajadores, y sirven para aliviar los costos de la vida diaria.

¿Qué beneficios se pagan en noviembre?

Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un beneficio económico que se paga mensualmente a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y pensionadas, además de las personas beneficiarias del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Subsidio de Cesantía, Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), Fondo de Cesantía Solidario, entre otros, por cada carga familiar reconocida.

Su cifra varía, dependiendo del sueldo que se reciba, y en el caso de trabajadores dependientes, su pago corre por parte del empleador y viene incluido en su sueldo. En tanto, los independientes que emiten boletas de honorarios, lo obtienen mediante la devolución de impuestos del año siguiente al que las cargas fueron declaradas.

Asignación Maternal

Similar a la Asignación Familiar, pero enfocado específicamente en las trabajadoras embarazadas y los trabajadores cuyas cónyuges sean sus cargas y estén esperando un hijo.

Según explica la Superintendencia de Seguridad Social, se paga cuando se “comprueba que (la trabajadora o cónyuge de un empleado) tiene cinco meses o más de embarazo”, y se otorga durante todo el período de gestación.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio estatal dirigido a mujeres trabajadoras de entre 25 y 64 años y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Este beneficio tiene dos modalidades de pago: anual y mensual. Quienes hayan optado por recibir la modalidad mensual, este noviembre recibirán el pago del beneficio el próximo viernes 28 de noviembre, y corresponderá a la renta de agosto de 2025.

Subsidio al Empleo Joven

Similar al BTM, este aporte estatal se enfoca en los trabajadores de entre 25 y 64 años de edad, y el beneficiario puede optar entre la modalidad de pago mensual o anual al momento de postular.

Para quienes hayan optado por recibir su pago mensualmente, la fecha de pago será el viernes 28 de noviembre, y corresponderá a su renta de agosto de 2025.

Subsidio Único Familiar y Subsidio Familiar Automático

El Subsidio Único Familiar se entrega a quienes sean parte del 60% de la población más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares. Corresponde a un pago mensual de $22.007 por cada carga familiar acreditada. Si se trata de una persona con discapacidad, el monto será de $44.014.

En tanto, el Subsidio Familiar Automático es el subsidio familiar otorgado a las familias que sean parte del 40% más vulnerable, según el RSH. A diferencia del SUF, este no requiere postulación, pues se entrega automáticamente.

Bono de Protección

También conocido como Bono Dueña de Casa, se otorga mensualmente por un periodo de 24 meses a las familias y personas usuarias de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades. Para acceder al beneficio, basta con que se haya aceptado la invitación a participar en uno de los programas del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades (ya sea el de Familias, Abriendo Caminos, Calle o el de Vínculos).

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU se otorga de manera mensual a todos los mayores de 65 años que cumplan con los requisitos. Se paga junto a la pensión de cada persona, por lo que su fecha varía acorde a ello.

Actualmente, el monto que entrega es de $224.004, el cual subió a $250.000 para los mayores de 82 años en el contexto de la reforma de pensiones.

