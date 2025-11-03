Beneficios BancoEstado: Farmacia ofrece 40% de descuento en medicamentos pagando con RutPay

03 nov. 2025 - 15:00 hrs.

Para promover el uso de la aplicación Rutpay, BancoEstado ofrece un importante descuento en medicamentos y productos farmacéuticos para quienes paguen con dicha app.

Es por eso, que este lunes 3 de noviembre, BancoEstado promete un descuento de un 40% en el total de la compra para aquellos que usen la aplicación Rutpay al momento de pagar.

¿Qué farmacia tiene descuento de hasta 40%?

Se trata de las Farmacias del Dr. Simi, cadena que todos los lunes tiene disponible un descuento de un 25% con cualquier medio de pago, pero este lunes 3 de noviembre, tendrá la promoción para quienes paguen con la aplicación Rutpay y así acceder a un 40% de descuento en su boleta en medicamentos o productos de la farmacia.

Cabe mencionar que este beneficio aplica únicamente para compras de hasta $80.000 pesos, en caso de que supere este monto, no se validará el descuento. Además, el monto máximo de descuento es de 32 mil pesos.

Sumado a esto, no se podrá acceder al 40% de descuento en caso de compras electrónicas, es decir, aquellos que compren vía web, no tendrán la opción de pago con este descuento, ya que solo aplica para tiendas físicas.

Finalmente, para poder hacer uso de este beneficio, es necesario que el usuario deba descargar la aplicación de Rutpay, asignar su tarjeta Cuenta RUT o su cuenta corriente en la app para finalmente escanear o genera un código QR y validarlo en caja.

