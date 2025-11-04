Logo Mega

BancoEstado y aseguradora están entregando gift card de $80 mil: ¿Cómo se puede acceder?

Contratar un seguro automotriz puede ser una excelente idea, considerando que un vehículo siempre puede estar expuesto a la ocurrencia de un siniestro que puede afectar tanto estética como funcionalmente, dependiendo de la gravedad del suceso. 

En ese sentido, BancoEstado tiene una alianza con HDI Seguros de cara a la contratación de un producto de estas características con un importante incentivo: una gift card que asciende a los $80 mil.

Este cubre daños materiales del auto, robo y uso no autorizado, daños y lesiones a tercero y hasta robo de accesorios.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la gift card de $80 mil? 

Una de las principales condiciones es contratar el seguro hasta el 16 de noviembre del presente año a través de BancoEstado. Además, el plan de cobertura debe ser estándar o Full.

En lo que respecta a los requisitos para contratar el seguro automotriz, estos son los siguientes:

  • Vehículos con una antigüedad igual o menor a 15 años.
  • Ser el dueño del vehículo a asegurar.
  • El conductor del vehículo se encuentre con su licencia de conducir vigente.
  • Solo vehículos de uso particular, se excluyen vehículos comerciales o de uso recreativo.
  • En caso que el vehículo sea usado deberá ser inspeccionado por la compañía aseguradora. De ser 0 Km se solicitará la factura o guía despacho con una emisión no superior a 48 hrs. En caso contrario, el vehículo será inspeccionado

¿Cómo contratar tu seguro automotriz?

Debes hacerlo en segurosbancoestado.cl y seguir los siguientes pasos:

  • Cotizar en la web con tus datos y los de tu auto
  • Selecciona el monto de decible de tu preferencia y compara los planes "Estándar y Full"
  • Selecciona el plan y haz clic en "Contratar"
  • Completa los datos restantes tuyos y del vehículo
  • Selecciona tu medio de pago y luego serás redirigido a la plataforma para que finalices el proceso

¿Cómo activar la giftcard?

  • Recuerda que este beneficio es solo para clientes que contraten por primera vez una póliza del Seguro Automotriz para uno o varios vehículos a través de BancoEstado Corredores de Seguros, quienes deben tener aceptada la factura o aprobada la inspección por parte de la compañía (según se trate de un vehículo nuevo o usado) y registrando mandato PAC/PAT activo para el cobro del seguro.
  • La compañía aseguradora remitirá vía el correo electrónico ingresado al momento de la contratación del seguro, el procedimiento para activar el beneficio dentro de los siguientes plazos:
  1. Contratación vía web (100% digital): recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado.
  2. Contratación en sucursal BancoEstado o Call Center: recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado.
  • Deberás ingresar al sitio web del proveedor que te indique la Compañía de Seguros e ingresar la información de activación. Tendrás 3 meses para activar tu Gift Card a partir de la fecha que recibas el correo electrónico con las indicaciones para ello.
  • Tendrás como máximo 1 año para usar el monto de tu Gift Card en los sitios web señalados. 
  • ¡Y listo! ya puedes comprar en todos los comercios adheridos a tu proveedor.

