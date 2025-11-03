Pase Cultural: ¿Cómo activar los $50 mil y en qué se pueden gastar?

03 nov. 2025 - 18:00 hrs.

El Gobierno entregará por primera vez en 2025 el Pase Cultural, un beneficio social que otorga un aporte único de 50 mil pesos depositado directamente en la CuentaRUT para ser gastado en productos relacionados con el arte y la cultura.

¿En qué se puede gastar el Pase Cultural?

El beneficio está dirigido a personas que cumplan 18 o 65 años durante 2025, quienes podrán utilizar este monto en la compra de entradas al cine, teatro, danza, circo, conciertos y exposiciones, así como libros, revistas, cómics, discos, artesanías y otros productos culturales.

¿Cómo activar el Pase Cultural?

Según explicó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, en conversación con Meganoticias, el beneficio debe ser activado y existen tres modalidades diferentes para hacerlo.

Activación por sitio web

La opción más directa es activar el beneficio a través de la página web pasecultural.cl, ingresando con el RUT y ClaveÚnica.

"Una vez que ponen el RUT y la ClaveÚnica, van a llegar a un formulario donde se identifica si son beneficiarios, y deberán rellenarlo. Con eso el trámite está listo y lo van a recibir al mes siguiente con un nuevo Bolsillo Electrónico que se va a crear a través del Banco Estado", explicó la ministra.

Al recibirlo, el usuario podrá configurar el monto para utilizarlo de forma flexible: gastarlo completamente en una sola compra sin límites o fraccionarlo según sus necesidades, todo a través de la plataforma del banco.

Activación por teléfono

Otra modalidad disponible es activar el Pase Cultural por teléfono. "A lo mejor todavía hay jóvenes que no tienen la ClaveÚnica y pueden llamar al 101, que es el teléfono del Instituto de Previsión Social (IPS), y ahí quien los atiende va a poder activar el beneficio", destacó la titular de la cartera de la Cultura.

Activación presencial

La tercera opción es activar el beneficio de forma presencial "en las oficinas de ChileAtiende que están a lo largo del país", mencionó la ministra.

"En la Región Metropolitana tenemos un porcentaje importante de beneficiarios, pero la región del Biobío y la región de Valparaíso también son las otras dos regiones donde tenemos una mayor cantidad de personas que pueden recibir este nuevo aporte del Estado denominado Pase Cultural", agregó Arredondo.

Un aspecto importante a considerar es que el beneficio cuenta con una vigencia de 12 meses para ser gastado a partir del momento de su recepción, por lo que los beneficiarios deben planificar su utilización dentro de ese período.

Conoce los requisitos

Cumplo 18 años en 2025 : Podrán activar el Pase Cultural personas que cumplan 18 años en 2025, chilenas o extranjeras, con permanencia definitiva, y que pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables , según el Registro Social de Hogares (RSH) vigente al 2 de diciembre de 2024.

: Podrán activar el Pase Cultural personas que cumplan 18 años en 2025, chilenas o extranjeras, con permanencia definitiva, y que , según el Registro Social de Hogares (RSH) vigente al 2 de diciembre de 2024. Cumplo 65 años en 2025: Podrán activar el Pase Cultural personas que cumplan 65 años en 2025 y que sean beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU). La solicitud de PGU se realiza en cualquier sucursal ChileAtiende o en la AFP o compañía de seguros del afiliado.



