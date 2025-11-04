Beneficio por Años Cotizados: ¿Será necesario postular?

04 nov. 2025 - 07:00 hrs.

Cada vez estamos más cerca del pago del Beneficio por Años Cotizados, un aporte que comenzará a pagarse desde el próximo mes de enero de 2026 a modo de retribución por la cantidad de años de trabajo.

Dirigido a los pensionados, esta ayuda monetaria será implementada gracias a la promulgación de la Reforma a las Pensiones, que trae consigo este y otros beneficios para este grupo de la población.

¿Cuál es el monto máximo del Beneficio por Años Cotizados?

El Beneficio por Años Cotizados otorga un pago de 0,1 Unidad de Fomento (UF) por año cotizado, con un tope de 25 años, es decir, lo máximo que puede recibir uno de sus beneficiarios es 2,5 UF por mes.

Por tanto, si lo llevamos al valor de la UF ($39.618,08 al 4 de noviembre de 2025), correspondería al pago de $3.961 (0,1 UF) por año cotizado, con un tope de $99.045 (2,5 UF).

¿Hay qué postular para recibir el Beneficio por Años Cotizados?

Al momento de que la persona se pensiona en el sistema de las AFP o en alguna compañía de seguros, automáticamente se adjudica el Beneficio por Años Cotizados, por lo que no es necesario postular.

El pago del aporte se realiza junto a la jubilación del beneficiario, por lo que podrá ver su pago reflejado en su cuenta bancaria o retirarlo al momento de cobrarlo con su pensión, dependiendo de la forma en que reciba esta.

Todo sobre Beneficio por años cotizados