Beneficio por años cotizados: ¿Qué pasará con quienes se pensionen desde 2026?

28 oct. 2025 - 07:00 hrs.

Las personas pensionadas tendrán la posibilidad de recibir un aporte adicional a su jubilación gracias a la Reforma de Pensiones que fue promulgada en marzo de este año y que trae consigo la creación de un Seguro Social Previsional (SSP).

Desde enero de 2026 comenzará a pagarse el Beneficio por Años Cotizados, aporte que busca ayudar a los pensionados según los años que hayan cotizado durante su vida laboral.

¿Qué pasará con quienes se pensionen en 2026?

El Beneficio por Años Cotizados comenzará a pagarse en enero de 2026 exclusivamente a quienes, antes de esa fecha, ya se encuentren jubilados, por lo que surge la duda de qué pasara con quienes se pensionen después del primer mes del próximo año.

En el caso de las personas que pasen a ser pensionados después del mes de enero de 2026, el portal ChileAtiende consigna que podrán recibir esta ayuda monetaria el mes siguiente junto a su respectiva pensión.

Por otro lado, las personas que ya se encuentren pensionadas, pero aún no han cumplido los 65 años, seguirán recibiendo su jubilación, pero no podrán ser acreedoras del Beneficio por Años Cotizados hasta que cumplan los 65.

¿Cuál es el monto del Beneficio por Años Cotizados?

Se trata de un aporte de 0,1 Unidad de Fomento (UF) por año cotizado, con un tope de 25 años, es decir, 2,5 UF. Por tanto, si lo llevamos al valor de la UF ($39.582 al 28 de octubre de 2025), entonces correspondería al pago de $3.958 (0,1 UF) por año cotizado, con un tope de $98.955 (2,5 UF).

