Beneficio por Años Cotizados: Así podrás recibir sus pagos

24 oct. 2025 - 09:00 hrs.

La aprobación de la reforma de pensiones trajo consigo una serie de ayudas económicas para los pensionados. Uno de ellos es el Beneficio por Años Cotizados, una política pública que complementa la jubilación de quienes son beneficiarios.

Para recibirlo, el pensionado debe tener un mínimo de meses cotizados. En el caso de las mujeres deben tener al menos 120, mientras que los hombres deben tener 240 meses, con un máximo de 300 meses (continuos o discontinuos).

El monto corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales, lo que equivale a 25 años de cotizaciones.

¿Cómo se paga el Beneficio por Años Cotizados?

A diferencia de otros beneficios, para obtener este pago, que se comenzará a entregar en enero de 2026, no es necesario realizar una postulación, ya que se otorga de forma automática a quienes cumplan con los requisitos.

En lo que respecta al pago, este se entregará junto a la pensión del beneficiario, por lo que la fecha de pago se materializará en el mismo día que se paguen los dineros.

¿Desde qué edad se entrega el Beneficio por Años Cotizados?

Este beneficio se entrega a partir de los 65 años de edad, siempre que la persona se encuentre pensionada en una AFP o compañía de seguros y haya cotizado:

Mujeres: al menos 120 meses (10 años) de cotización.

Hombres: al menos 240 meses (20 años) de cotización.

