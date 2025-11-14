El despliegue más grande en la historia de nuestro canal: Así queda la programación de Megamedia este domingo de elecciones

14 nov. 2025 - 11:39 hrs.

La elección presidencial y parlamentaria del próximo domingo 16 de noviembre promete ser un acontecimiento que definirá el futuro de nuestro país, y el departamento de prensa de Megamedia no se quiere quedar atrás.

Es por ello que Meganoticias, Mucho Gusto, Radio Infinita y las plataformas digitales, estarán a disposición de entregar la información más completa y detallada a lo largo de toda la jornada.

Transmisión televisiva

La transmisión televisiva contará con 40 equipos en terreno en Chile y 12 en el extranjero, quienes estarán a cargo de reportar todos los principales sucesos en lugares clave. Además, los rostros de Meganoticias estarán en las calles informando de los hechos que marquen la pauta, siguiendo a los candidatos, y a los personajes fundamentales de la noticia.

Desde las 06:00 horas Meganoticias Amanece se tomará la pantalla informando de la previa y de las primeras constituciones de mesa, para luego dar paso a las 08:00 horas a "Mucho Gusto". El matinal contará con la animación de José Antonio Neme y el análisis de Mauricio Morales, junto a los panelistas habituales del programa.

Ellos se dedicarán a acompañar la mañana con información en terreno, destacando el análisis, la conversación y una mirada ciudadana que combinará lo lúdico y lo implacable.

Más tarde, a las 13:00 horas, "Meganoticias Alerta", liderado por Rodrigo Sepúlveda, cubrirá las horas críticas de la votación, en las que el calor azotará la capital en la jornada electoral y se espera que la mayoría de los votantes hagan uso de su derecho ciudadano.

Desde las 17:00 horas comenzará la transmisión del conteo, donde Juan Manuel Astorga y Cony Santa María estarán acompañados de Mauricio Morales desde el estudio y de Tomás Mosciatti desde Radio Bio-Bío para analizar los datos y proyectar los resultados de la jornada.

Además, estarán enfocados en observar las cifras y los hechos con miras a la segunda vuelta. De este modo, el equipo periodístico líder del país se enfocará de lleno en calentar el debate presidencial del domingo 23 de noviembre, en el que Megamedia, Radio Bio-Bío y Diario Financiero recibirán a los dos contendores del balotaje.

Radio Infinita

Por su parte, Radio Infinita comenzará sus transmisiones especiales desde las 07:30 horas y continuará hasta después de tener los resultados por la noche.

Los principales conductores de la radio estarán a disposición de la información y el análisis, además de estar en constante conexión con las transmisiones de Meganoticias. En la tarde-noche, los panelistas del programa "La Jungla", Gonzalo Müller y Camilo Feres se enfocarán en los comentarios y las reacciones junto a los protagonistas de la jornada electoral.

Radio Infinita contará también con cobertura digital en todas sus redes sociales. El canal de YouTube de la radio tendrá un stream en vivo y en directo desde los estudios con toda la programación.

Cobertura digital

Además, el área digital del departamento de prensa de Megamedia ofrecerá una completa cobertura de las Elecciones 2025, con información en vivo sobre el desarrollo de la jornada de votación y un especial con la entrega detallada de los resultados oficiales, una vez cerradas las mesas.

Desde muy temprano, se informará sobre los resultados de la votación de los chilenos en el exterior con datos entregados por corresponsales en distintos países, permitiendo seguir el proceso electoral desde sus primeras etapas.

A través del sitio web meganoticias.cl y las redes sociales de Meganoticias, el público podrá acceder en tiempo real a los datos del Servel, con detalles de quién gana las elecciones presidenciales, de diputados y senadores, desglosados por país, distritos, comunas y regiones.

Toda esta cobertura estará disponible además en los canales de YouTube de Mega y Meganoticias, con transmisiones en formato tipo “react”, con el objetivo de alcanzar a la mayor audiencia posible tanto en Chile como en el extranjero.

La cobertura más grande de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo se vive por Megamedia y todas sus plataformas.

