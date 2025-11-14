José Antonio Kast vuelve a utilizar vidrio antibalas en su cierre de campaña en Concepción

14 nov. 2025 - 01:10 hrs.

¿Qué pasó?

En su último acto de campaña al aire libre, realizado en Concepción, José Antonio Kast volvió a utilizar protección con vidrio antibalas, una medida que ya había implementado en Viña del Mar. El candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano cerró así su participación pública antes del fin del periodo legal de propaganda electoral.

Kast aparece nuevamente tras vidrio blindado

La escena evocó las medidas de seguridad del presidente estadounidense Donald Trump, quien tras un intento de ataque en Pensilvania apareció reiteradamente tras cristales blindados durante sus actos de campaña.

El uso del vidrio generó críticas entre sus rivales. Jeannette Jara lo atribuyó a un "temor a los chilenos", mientras que Marco Enríquez-Ominami lo consideró una estrategia para "manipular el miedo" del electorado.

Desde el comando de Kast se defendió la decisión, explicando que responde a la "contingencia" y al "nivel de exposición del candidato" en su primer acto masivo al aire libre. Aclararon que, aunque cuenta con custodias de Carabineros, el uso del vidrio antibalas no fue recomendado por la institución ni existía una "amenaza concreta", sino que se adoptó para "prevenir cualquier incidente".

Kast pone fin a su campaña en Concepción

En su intervención ante sus adherentes, Kast destacó el simbolismo de la Plaza de la Independencia: "Aquí está el corazón de la libertad de Chile (...) es la única plaza que tiene un nombre distinto".

En su discurso, reafirmó su candidatura como definitiva: "La tercera es la vencida (...) esta es la última".

Agradeció al alcalde Héctor Muñoz por su gestión: "Estás dando una lucha que es por Chile (…) los recursos tienen que ser bien utilizados", y valoró el pacto con el Partido Social Cristiano: "Vamos a ganar, y va a ser hermoso recuperar y reconstruir nuestra patria".

